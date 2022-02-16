Вчені заявили про третій у світі випадок повного одужання від ВІЛ: що відомо

Вчені заявили про третій у світі випадок повного одужання від ВІЛ: що відомо

У пацієнтки вже понад 14 місяців немає ані ознак ВІЛ в аналізах крові, ані антитіл до вірусу.

Американські вчені заявили про третій у світі випадок повного одужання від вірусу імунодефіциту (ВІЛ). Йдеться про жінку середнього віку і змішаної раси, яку вдалося вилікувати завдяки трансплантації пуповинної крові.

Деталі дослідники описали у вівторок, 15 лютого, під час конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій у Денвері, штат Колорадо, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що пацієнтці діагностували ВІЛ у червні 2013 року, відтоді вона вживала антиретровірусні препарати. У березні 2017 року у жінки також виявили гострий мієлогенний лейкоз.

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У серпні того ж року для лікування раку їй трансплантували пуповинну кров від частково сумісного донора з мутацією, яка блокує проникнення ВІЛ у клітини, а також перелили кров від близького родича, щоб дати тілу тимчасовий імунний захист на час приживлення трансплантата.

Американку виписали з лікарні на 17-й день після трансплантації, реакції відторгнення трансплантата у неї не спостерігали. Через 37 місяців жінка припинила антиретровірусну терапію, і вже понад 14 місяців у неї немає ознак ВІЛ в аналізах крові, як і антитіл до вірусу.

Загалом у світі із ВІЛ живуть близько 38 мільйонів людей, 73% з яких проходять лікування. У виданні зауважують, що трансплантація кісткового мозку не підходить більшості пацієнтів і є досить ризикованою, тому зазвичай її пропонують лише людям з раком, які не мають інших варіантів.

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Наразі відомо про ще два випадки повного одужання від ВІЛ, коли хворим робили пересадку кісткового мозку від донорів, що несуть мутацію, що блокує ВІЛ-інфекцію. В обох випадках пацієнти мали важкі побічні ефекти, зокрема реакцію "трансплантат проти господаря".

Американець Тімоті Рей Браун, також відомий як "берлінський пацієнт", прожив без ВІЛ 12 років, а в 2020 році помер від рецидиву лейкемії.

Іншим хворим, який переміг ВІЛ, став "лондонський пацієнт" Адам Кастільєхо. За словами лікарів, через рік після трансплантації він втратив понад 30 кілограмів і пережив численні інфекції. Також у Кастільєхо розвинулася втрата слуху.

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