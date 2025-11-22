Вчені з’ясували, що найкраще допомагає при безсонні: подробиці

Йога / © unsplash.com

Метааналіз 30 рандомізованих досліджень показав: високоінтенсивна йога покращує сон значно ефективніше, ніж ходьба, силові тренування чи аеробні вправи. У дослідження увійшли дані понад 2500 людей із порушеннями сну різного віку.

Про це пише Science Alert.

Команда дослідників з Харбінського спортивного університету встановила, що найкращий ефект дають заняття йогою тривалістю менше 30 хвилин двічі на тиждень. Уже через 8–10 тижнів у більшості учасників фіксувалося помітне покращення якості сну.

Ходьба посіла друге місце за ефективністю, далі — вправи з опором. Результати частково суперечать метааналізу 2023 року, де аеробні тренування називалися найбільш дієвими.

Чому йога може працювати краще

Вчені припускають, що йога забезпечує комплексний ефект: підвищує частоту серцебиття, навантажує м’язи та водночас регулює дихання. Контроль дихання активує парасимпатичну нервову систему, що відповідає за відновлення організму.

Окремі дослідження також свідчать, що йога впливає на мозкові хвилі, сприяючи глибшому сну.

Попри переконливі висновки, дослідники наголошують: результати залежать від особливостей груп учасників та різних підходів у методиках. Тому необхідні більш масштабні та довгострокові порівняльні дослідження.

