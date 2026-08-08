Вчені з’ясували, що орган, який вважали "непотрібним", насправді може захищати від раку

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Орган, який десятиліттями вважали майже непотрібним у дорослому віці, може відігравати значно важливішу роль для здоров’я, ніж припускали раніше.

Нове масштабне дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature, показало, що стан тимуса пов’язаний із тривалістю життя, ризиком розвитку раку та серцево-судинних захворювань.

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Протягом багатьох років тимус — невеликий орган, розташований за грудиною, — вважався важливим переважно для дітей, адже саме в дитячому віці він бере участь у формуванні імунної системи.

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Оскільки з віком тимус поступово зменшується і заміщується жировою тканиною, вчені припускали, що в дорослому організмі його значення майже зникає.

Однак нове дослідження свідчить, що це уявлення може бути помилковим.

Науковці дійшли висновку, що навіть у дорослому віці тимус може суттєво впливати на стан здоров’я, захищати від серйозних захворювань і навіть бути пов’язаним із кращими результатами лікування онкологічних хвороб.

Відкриття стало можливим після аналізу медичних даних понад 27 тисяч учасників двох великих досліджень — Фрамінгемського дослідження серця (FHS) та Національного дослідження скринінгу легень (NLST).

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Усі учасники проходили комп’ютерну томографію, під час якої оцінювали розмір, форму та структуру тимуса.

Далі дослідники використали штучний інтелект, який аналізував отримані зображення та визначав стан органа за трьома категоріями: низький, середній або високий рівень здоров’я.

Після цього науковці порівняли ці результати з подальшим станом здоров’я учасників, врахувавши такі чинники, як вік, стать, куріння та інші фактори ризику.

Результати виявилися несподіваними.

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Тимус

Люди, у яких тимус мав найкращий стан, мали на 50% нижчий ризик смерті протягом наступних 12 років порівняно з учасниками, у яких орган був у гіршому стані.

Онколог Гарвардського університету, директор програми Artificial Intelligence in Medicine (AIM) у Mass General Brigham Уго Аертс визнав, що навіть дослідники були здивовані отриманими результатами.

«Ми припускали, що тимус у дорослих все ще може мати значення, але були здивовані. Ми не очікували, що ці відмінності будуть настільки сильно та послідовно пов’язані з тривалістю життя, захворюваністю на рак, серцево-судинними захворюваннями та реакцією на лікування раку в багатьох великих незалежних когортах. Це свідчить про те, що тимус у дорослих є набагато важливішим, ніж вважалося раніше».

Дослідження також показало, що люди з кращим станом тимуса значно рідше стикалися з онкологічними захворюваннями.

Зокрема, у них:

ризик розвитку раку легенів був приблизно на 36% нижчим;

ризик смерті від раку легенів — на 50% нижчим.

Крім цього, учасники з найкращим станом тимуса мали значно нижчу ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань.

У групі NLST цей показник був меншим на 63%, а у FHS — одразу на 92%.

На думку дослідників, результати роботи можуть вплинути на майбутнє персоналізованої медицини. «Ці результати змінюють наше уявлення про імунну систему в медицині», — сказав Аертс.

Він пояснив: «Наша робота свідчить про те, що стан тимуса є фундаментальною складовою імунної працездатності і що його тепер можна оцінити за допомогою рутинної медичної візуалізації. Це відкриває можливість виявляти пацієнтів, які, найімовірніше, отримають користь від певних методів лікування, індивідуалізувати терапію для збереження імунного здоров’я та розробляти нові стратегії для підтримання імунної функції в міру старіння».

Уго Аертс також був співавтором іншого дослідження, яке виявило зв’язок між станом тимуса та ефективністю імунотерапії при різних видах онкологічних захворювань.

Йдеться, зокрема, про рак легенів, меланому, рак молочної залози та низку інших пухлин.

За словами науковця, пацієнти зі здоровішим тимусом значно краще реагували на лікування імунотерапією та мали вищі шанси на тривале виживання.

«Я в захопленні, адже це більше, ніж просто відкриття нового біомаркера. Це свідчить про те, що протягом десятиліть ми не брали до уваги важливий аспект біології людини. Якщо ці висновки й надалі підтверджуватимуться, підтримання та оцінка стану імунної системи можуть стати новим принципом медицини, подібно до того, як ми зараз контролюємо роботу серця чи нирок. Тимус може виявитися одним із перших органів, який дозволить нам робити це на практиці».

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