Вчені з’ясували, що стоїть за 99% інфарктів та інсультів: названо чотири головні фактори ризику

Серце / © pexels.com

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Майже всі серцеві напади та інсульти у великому дослідженні були пов’язані з чотирма основними факторами ризику. Таких висновків дійшли науковці після аналізу медичних даних понад 9 мільйонів дорослих зі США та Південної Кореї.

Про це повідомило видання Science Alert.

Результати дослідження засвідчили, що у 99% випадків інфарктам, інсультам та іншим серцево-судинним подіям передував щонайменше один із чотирьох основних чинників ризику. До них належать підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину, підвищений рівень глюкози в крові, а також куріння — як активне, так і в минулому.

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Зокрема, серед жінок до 60 років, які вважаються групою з відносно низьким ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, понад 95% інфарктів та інсультів були пов’язані з наявністю хоча б одного з цих факторів.

Найчастіше серед пацієнтів фіксували саме гіпертонію. За підрахунками дослідників, більш ніж у 93% людей зі США та Південної Кореї, які перенесли інфаркт, інсульт або серцеву недостатність, до цього вже був діагностований підвищений артеріальний тиск. На думку авторів, своєчасний контроль цього показника може суттєво знизити ризик тяжких серцево-судинних ускладнень.

Старший автор дослідження, кардіолог Філіп Грінленд, зазначив, що отримані результати свідчать: переважна більшість серцево-судинних подій пов’язана з факторами ризику, які можна вчасно виявити та контролювати. Він також зауважив, що ці висновки не підтверджують поширену думку про стрімке зростання кількості інфарктів та інсультів без очевидних причин.

Водночас науковці припускають, що в попередніх роботах могли не враховувати людей із недіагностованими захворюваннями або тих, у кого показники ще не досягли рівня, необхідного для встановлення офіційного діагнозу.

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Окремий аналіз, проведений фахівцями клініки Майо, був присвячений причинам серцевих нападів у людей молодших за 65 років. Після вивчення 1474 клінічних випадків дослідники дійшли висновку, що більш ніж у половини жінок інфаркт виникав не через класичну закупорку коронарних артерій.

Так, у 34% пацієнток причиною ставало порушення балансу між потребою серцевого м’яза в кисні та його надходженням. Такий стан могли спричиняти інші захворювання, зокрема анемія чи інфекції. Серед інших можливих причин дослідники також назвали спонтанний розрив коронарних артерій і емболію.

Кардіолог Клер Рафаель наголосила, що визначення справжньої причини інфаркту має ключове значення для вибору лікування. За її словами, помилкова оцінка механізму розвитку серцевого нападу може знизити ефективність терапії, тому встановлення причини є не менш важливим, ніж своєчасне надання медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека здається лише незручністю, поки організм не починає реагувати на неї серйозно. Коли температура зростає, серце буквально переходить у режим підвищеної готовності: пульс прискорюється, судини розширюються, а тиск може падати.

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