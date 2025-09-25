Вчені з’ясували, що тривога може зароджуватися ще до народження

Тривожність / © Getty Images

Американські вчені виявили, що причини тривожних розладів можуть формуватися ще на етапі внутрішньоутробного розвитку.

Про це повідомило видання Scienc Alert.

Дослідники з медичного центру Weill Cornell у США провели експерименти на мишах і показали: інфекції або стреси під час вагітності здатні залишати слід у мозку потомства, підвищуючи ризик тривожності в дорослому віці.

У ході дослідження вагітних мишей генетично модифікували так, щоб імітувати запальні процеси, які виникають під впливом стресу. Народжене потомство було генетично «нормальним» і не мало успадкованої схильності до запалення чи стресу. Втім, у дорослому віці ці тварини демонстрували виражену тривожну поведінку — зокрема уникали відкритих просторів.

Сканування показало, що в мозку таких мишей невелика кількість клітин у вентральній зубчастій звивині (vDG) працювала надмірно активно під час відчуття загрози. Ця ділянка відповідає за оцінку небезпеки, а саме її клітини зазнали епігенетичних змін.

Вчені з’ясували, що в тисячах ділянок ДНК, зібраних із vDG, відбулися зміни у метилюванні — хімічному маркуванні, яке визначає, чи активується певний ген. Найбільші зрушення спостерігалися в ділянках, що контролюють комунікацію між нейронами. Саме ці перепрограмовані клітини реагували найактивніше, коли миші опинялися в умовах потенційної загрози.

«Наші дані показують, що пренатальні негаразди залишили тривалий слід на нейронах фонового гормонального дегенеративного процесу (vDG), пов’язуючи гестаційне середовище з тривожною поведінкою», — пояснює нейрофармаколог Міклош Тот.

Його колега Крістен Плейл додає: «Нейрони демонструють занадто високу активність, що зрештою сприяє тому, що миші сприймають навколишнє середовище як більш загрозливе, ніж воно є насправді».

Науковці підкреслюють, що йдеться лише про результати на тваринах. Утім, вони вказують на можливість того, що подібні процеси відбуваються і в людей. Це дослідження може допомогти створити нові методи діагностики та лікування тривожних розладів, які є однією з найпоширеніших проблем психічного здоров’я у світі. За оцінками, з нею протягом життя стикається майже третина людей.

У майбутньому команда планує з’ясувати, чому під час вагітності зазнає змін лише невелика частина клітин у vDG — кілька тисяч із майже 400 тисяч. Це, на думку вчених, може стати ключем до розуміння того, як саме формується схильність до тривожності ще до народження.

