Коли починається старість / © pexels.com

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Такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували зміни в білках людського організму, що відображають роботу різних систем — від імунної до серцево-судинної. Результати показали: у певні вікові періоди відбуваються не просто повільні зміни, а справжні «злами» у біологічних процесах.

Що саме відбувається в організмі

Науковці відстежували біомаркери старіння — молекулярні зміни, які показують, як функціонують органи та системи. Виявилося, що:

близько 44 років відбувається перший різкий зсув у білкових процесах;

приблизно у 60 років фіксується другий великий біологічний «перелам».

Ці зміни впливають на обмін речовин, роботу імунної системи, стан шкіри, м’язів та здатність організму до відновлення.

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Важливо, що це не означає миттєвого «старіння за рік». Йдеться про періоди, коли організм переходить на іншу швидкість змін — і цей процес може тривати роками.

Чому старіння відбувається стрибками

Раніше вважалося, що старіння — це повільне накопичення пошкоджень у клітинах. Однак нові дані показують, що організм працює складніше.

Ймовірно, ці «ривки» пов’язані:

з перебудовою гормональної системи;

зі змінами в обміні білків;

зі зниженням ефективності відновлення клітин;

з накопиченням мікропошкоджень, які до певного моменту компенсуються організмом, а потім різко стають помітними.

Таким чином, старіння більше нагадує не рівну лінію, а хвилеподібний графік із періодами стабільності та різких змін.

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Що це означає для життя людини

Відкриття не означає, що у 44 або 60 років організм «раптово старіє». Проте ці вікові періоди можуть бути критичними точками, коли:

змінюється рівень енергії;

повільніше відновлюються тканини;

зростає ризик хронічних захворювань;

організм інакше реагує на стрес і навантаження.

Це також пояснює, чому різні люди в одному віці можуть почуватися абсолютно по-різному.

Чи можна вплинути на процес старіння

Хоча біологічні зміни неминучі, темп старіння значною мірою залежить від способу життя. Дослідники наголошують на важливості:

регулярної фізичної активності;

збалансованого харчування;

якісного сну;

контролю стресу;

профілактичних медичних оглядів.

Ці фактори не зупиняють старіння, але можуть пом’якшити його прояви та покращити загальний стан організму в критичні періоди.

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Сучасна наука все більше відходить від уявлення про старіння як про рівномірний процес. Нові дослідження показують: організм людини змінюється хвилеподібно, а ключові біологічні «поворотні точки» припадають приблизно на вік після 40 і 60 років. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як і коли варто приділяти більше уваги здоров’ю.

FAQ

У якому віці людина починає старіти?

Науковці вважають, що старіння не має чіткої точки старту. Однак перші помітні біологічні зміни часто посилюються після 40 років.

Чому саме у 44 та 60 років відбуваються зміни?

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Дослідження показують, що в ці періоди відбувається перебудова білкових процесів і систем організму, що впливає на метаболізм та імунітет.

Чи можна уповільнити старіння?

Так, спосіб життя суттєво впливає на темп старіння. Фізична активність, харчування, сон і контроль стресу допомагають зменшити негативні вікові зміни.

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