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Вчені знайшли найважливіший вітамін для людей літнього віку

Вчені знайшли найважливіший вітамін для людей літнього віку

Який найголовніший вітамін для літніх людей / Фото: Freepik

Результати дослідження показали, що здатність рухатися та вирішувати побутові питання пов’язана з вітаміном К1.

В журналі "Journal of Gerontology: Medical Sciences" нещодавно були опубліковані результати експерименту, який проводила група американських спеціалістів з харчування і старіння.

Під час дослідження було проаналізовано дані 1300 людей віком від 70 до 79 років. Вчені з’ясували, що від рівня вітаміну К1 у крові залежить змога нормально пересуватися. Якщо у людини зрілого віку мало цього вітаміну в крові, то вона не може пересуватися без допомоги інших.

Наприклад, ті учасники експерименту, у яких рівень вітаміну К1 був нижчим, мали рівень норми обмеження мобільності в півтора раза вищий, ніж ті, у кого нормальний рівень вітаміну. Таке співвідношення було однаковим як для жінок, так і для чоловіків.

Щоб нормалізувати рівень вітаміну К1 в організмі, лікарі рекомендують їсти такі продукти:

  • капусту різних видів;
  • шпинат;
  • латук;
  • ківі;
  • авокадо;
  • банани;
  • петрушку;
  • зелений чай.

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