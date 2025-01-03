Вчені знайшли найважливіший вітамін для людей літнього віку

В журналі "Journal of Gerontology: Medical Sciences" нещодавно були опубліковані результати експерименту, який проводила група американських спеціалістів з харчування і старіння.

Під час дослідження було проаналізовано дані 1300 людей віком від 70 до 79 років. Вчені з’ясували, що від рівня вітаміну К1 у крові залежить змога нормально пересуватися. Якщо у людини зрілого віку мало цього вітаміну в крові, то вона не може пересуватися без допомоги інших.

Наприклад, ті учасники експерименту, у яких рівень вітаміну К1 був нижчим, мали рівень норми обмеження мобільності в півтора раза вищий, ніж ті, у кого нормальний рівень вітаміну. Таке співвідношення було однаковим як для жінок, так і для чоловіків.

Щоб нормалізувати рівень вітаміну К1 в організмі, лікарі рекомендують їсти такі продукти:

капусту різних видів;

шпинат;

латук;

ківі;

авокадо;

банани;

петрушку;

зелений чай.

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