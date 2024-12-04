Вчені знайшли спосіб, що потрібно, щоб прожити довше: цікаве відкриття

Дослідження показало, як фізична активність впливає на тривалість життя.

Люди старше 40 років могли б прожити на 5,3 року довше за умови, що їхній рівень фізичної активності відповідав би найактивнішим 25% населення.

Ці висновки зроблено на основі дослідження, опублікованого в British Journal of Sports Medicine, пише The Washington Post.

Вчені проаналізували дані про смертність за 2017 рік і поєднали їх з інформацією про рівень фізичної активності. Для цього використали результати Національного дослідження здоров’я та харчування 2003–2006 років. Щоб порівняти різні види навантаження, усі їх перевели в еквівалент годин ходьби зі швидкістю 3 милі на годину (приблизно 5 км/год).

Найактивніші учасники витрачали близько 160 хвилин на день на активність, тоді як найменш активні – лише 49 хвилин. Якщо найменш активні підвищать свій рівень до середнього, їхнє життя може подовжитися на 3,5 роки. Найбільш рухливі могли б додати до життя майже 11 років.

Дослідники також зазначили, що додаткова година ходьби для тих, хто рухається найменше, може дати ще шість годин життя.

Нагадаємо, у віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі Джон Тіннісвуд.

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