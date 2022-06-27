Вчені знайшли вітамін, споживання якого вдвічі знижує ризик смерті

Здоровий спосіб життя та харчування, що забезпечує організм вітамінами та мікроелементами у достатній кількості, безперечно впливає на довголіття. Американські науковці з'ясували, який вітамін знижує ризик смерті на 57% та подовжує життя.

Вчені встановили, що необхідний рівень вітаміну D в організмі має безпосередній зв'язок із ймовірністю смерті, повідомляє The Daily Express.

Дослідження були проведені у восьми країнах Європи та США за участю понад 26 тисяч дорослих від 50 років і старше. Дослідники провели метааналіз восьми наукових досліджень, проведених у США та державах Європи. При дослідженні впливу вітаміну D на життя та здоров'я людини враховувалося різноманітні показники як то вік, стать, група крові, індекс маси тіла, наявність шкідливих звичок, рівень фізичної активності. Брався до уваги анамнез, наявність супутніх захворювань (при наявності більше одного захворювання), станів, які можуть вплинути на смертність, таких як діабет, гіпертонія, серцево-судинні захворювання і рак тощо.

Дослідження показали, що у людей з високим рівнем вітаміну D ймовірність смерті від будь-яких медичних причин була на 57% нижчою, ніж у тих, хто вирізнявся зниженим рівнем цього вітаміну.

Вчені також встановили, що дефіцит вітаміну D пов'язаний із підвищеним ризиком інсульту через зменшення обсягу мозку та з розвитком старечого недоумства.

У випадку недостачі в організмові вітаміну D про що можуть сигналізувати болі в м’язах і кістках, рахіт, науковці радять приймати мінімум 10 мкг вітаміну D3 на день. А для оптимального здоров’я, особливо людям похилого віку, варто вживати більші дози вітаміну D - від 25 мкг до 50 мкг.

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