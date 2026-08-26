Як найефективніше кинути палити / © Credits

Реклама

Нікотинові електронні сигарети можуть допомагати людям кинути палити ефективніше, ніж нікотинові пластирі та жувальні гумки. Водночас науковці поки не можуть сказати, якими є довгострокові ризики такого способу відмови від сигарет.

Про це повідомило видання Science Alert.

Реклама

Група науковців проаналізувала дані 80 рандомізованих контрольованих досліджень, учасниками яких стали майже 30 тисяч курців із різних країн.

Реклама

Результати засвідчили перевагу нікотинових електронних сигарет над традиційною нікотинозамісною терапією. На кожні 100 людей, які намагалися відмовитися від куріння за допомогою вейпів із нікотином, успіху досягали приблизно на чотири учасники більше, ніж серед тих, хто користувався пластирами або нікотиновими жувальними гумками.

Перевагу зафіксували й у порівнянні з електронними сигаретами без нікотину. У групі користувачів нікотинових вейпів на кожні 100 учасників було приблизно на два випадки успішної відмови від куріння більше.

Провідна авторка роботи Нікола Ліндсон з Оксфордського університету наголосила, що кинути палити часто вдається не з першої спроби. Саме тому, за її словами, людям, які прагнуть позбутися цієї звички, важливо мати кілька доступних способів допомоги.

Водночас науковці застерігають від надто широкого трактування отриманих результатів. Висновки стосуються лише регульованих електронних сигарет із нікотином і не можуть бути застосовані до нелегальних чи нерегульованих пристроїв або вейпів з іншими речовинами, зокрема ТГК.

Реклама

Дослідниця Джеймі Хартманн-Бойс з Університету Массачусетсу в Амгерсті звернула увагу на можливі ризики нерегульованої продукції. Небезпеку, зокрема, можуть становити нестабільні батареї та шкідливі хімічні речовини.

Ще одне обмеження стосується того, що саме оцінювали автори робіт. Вони перевіряли, наскільки електронні сигарети допомагають людям кинути палити, однак не досліджували, чи відмовлялися учасники після цього від самих вейпів.

За словами співавтора дослідження Кріса Буллена з Оклендського університету, залежність від електронних сигарет і способи припинення їхнього використання мають стати предметом окремих досліджень.

Не дає огляд і остаточної відповіді щодо співвідношення потенційної користі та ризиків вейпінгу як способу відмовитися від куріння. Наслідки звичайного куріння вчені досліджують уже десятиліттями, тоді як достатньої кількості даних про тривалий вплив електронних сигарет поки немає.

Реклама

Серед досліджень, які увійшли до огляду, серйозних негативних наслідків у короткостроковій перспективі не зафіксували. Водночас науковці наголошують: щоб повноцінно оцінити безпеку електронних сигарет, потрібні масштабніші дослідження з довшим періодом спостереження.

Нагадаємо, раніше лікар назвав найнебезпечніший спосіб отримання нікотину. Шкода проявляється навіть за мінімального споживання.

Новини партнерів

Новини партнерів