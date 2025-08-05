Вчені знайшли найпростіший спосіб жити довше - і це не спортзал

Ходьба / © Pixabay

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Американські науковці з університету Вандербільта з’ясували, що навіть 15 хвилин швидкої ходьби на день можуть значно знизити ризик смерті, особливо від хвороб серця. І це навіть ефективніше, ніж кілька годин повільної прогулянки.

Про це пише видання ScienceAlert.

Що дослідили

У дослідженні взяли участь майже 80 тисяч дорослих із 12 штатів США. За їхнім здоров’ям спостерігали впродовж майже 17 років.

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Результат вразив: ті, хто щодня ходив швидко хоча б 15 хвилин, мали на 20% менший ризик смерті. Особливо це стосується серцево-судинних захворювань.

Що вважалося «швидкою ходьбою»

Не йдеться про повільну прогулянку з собакою чи по офісу. Мається на увазі активна хода — підйом по сходах, темпова прогулянка на тренуваннях чи у справах.

«Користь залишалася значною навіть після врахування інших чинників способу життя», — зазначив епідеміолог Вей Чжен.

Дослідники також наголошують: швидка ходьба — доступна майже кожному. Для цього не потрібні тренажери чи абонемент у зал — достатньо змінити звичку, наприклад, вийти з транспорту на зупинку раніше або не користуватися ліфтом.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як регулярна ходьба може допомогти вам схуднути та підтягнути тіло, та розповідали про секрет методу 6-6-6.