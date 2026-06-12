Вчені знайшли небезпечну бактерію у єнотів: чим вона загрожує людині

Єнот / © УНІАН

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Милі та допитливі єноти, які дедалі більше звикають до життя поруч із людьми в містах та на фермах, опинилися в центрі уваги науковців через серйозну інфекційну загрозу. Дослідники заявили, що ці всеядні тварини є переносниками нової бактерії Escherichia albertii. Цей патоген уже став причиною кількох масштабних спалахів гострих харчових отруєнь у людей.

Про це пише Popsci.

Група дослідників провела масштабне дослідження диких єнотів та водойм у префектурі Осака, що на півдні Японії. Цей регіон відомий високою концентрацією цих прихованих всеядних тварин. Фахівці виявили наявність небезпечної бактерії E. albertii у 77% проб води з шести із восьми досліджених річок.

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Прикметно, що патоген фіксували лише наприкінці весни, влітку та восени. Всі негативні проби були зібрані взимку та ранньою весною, коли, як відомо, чисельність заражених єнотів природно знижується.

Окрім цього, команда виявила E. albertii вище за течією від населених пунктів та в джерелах води, які розташовані дуже далеко від житлових районів і парків відпочинку. Оскільки річкові бактерії зазвичай накопичуються нижче за течією, це ще раз підтверджує теорію про те, що причиною забруднення водойм є саме дикі тварини, а не життєдіяльність людей.

Під час наступного етапу дослідження науковці безпосередньо вивчили 122 диких єнотів. Результати виявилися приголомшливими: 56 відсотків із них є носіями бактерії.

Подальший аналіз усього геному підтвердив наявність безлічі штамів цього мікроорганізму, чимало з яких повністю збігалися зі зразками, знайденими у річковій воді. Це свідчить про те, що небезпечна бактерія вже міцно обґрунтувалася в місцевій екосистемі, а не виникла внаслідок одного випадкового спалаху. Водночас виявлені штами виявилися разюче схожими на ті, що фіксують у хворих людей. Інфекція здатна викликати у людини сильну діарею та блювоту, які часто потребують термінової госпіталізації.

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«Ці результати переконливо свідчать про те, що дані варіанти представляють потенційну загрозу для громадського здоров’я», — йдеться в заяві ветеринарного вченого.

Експерти попереджають: якщо бактерія E. albertii здатна виживати протягом тривалого часу як у річках, так і в дикій природі, це може значно збільшити ризик повторного зараження населення. За таких умов відстежувати та локалізувати майбутні спалахи хвороб буде значно важче.

Нагадаємо, результати дослідження свідчать, що мікропластик здатний накопичуватися в імунних клітинах — макрофагах. Оскільки ці частинки не розщеплюються, вони засмічують клітини та заважають їм знищувати віруси й бактерії, що суттєво послаблює здатність організму боротися з респіраторними інфекціями.

Регулярне потрапляння мікропластику з полістиролу також призводить до зменшення кількості сперматозоїдів у самців мишей, а імунологи припускають, що перевантажені пластиком макрофаги можуть додатково накопичуватися в атеросклеротичних бляшках, посилюючи звуження судин.

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