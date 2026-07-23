Вчені знайшли ще один фактор ризику хвороби Паркінсона: він стосується мільйонів людей

Шум від дорожнього транспорту може бути пов’язаний із ризиком хвороби Паркінсона / © УНІАН

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Тривалий вплив шуму від автомобільного транспорту може бути пов’язаний із вищим ризиком розвитку хвороби Паркінсона. Такого висновку дійшли данські вчені, які проаналізували дані понад 3,1 мільйона жителів країни. Водночас дослідження показало, що наявність тихішої сторони будинку може частково зменшувати цей ризик.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідження очолила епідеміологиня Метте Соренсен із Данського інституту раку. Для роботи науковці використали національні реєстри Данії та оцінили рівень транспортного шуму біля кожного житлового будинку, починаючи від 1990 року. Для кожної оселі визначали два показники — шум біля найбільш гучного фасаду та біля найбільш тихої сторони.

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Після цього дослідники проаналізували медичні дані понад 3,1 мільйона людей віком від 40 років за період від 2000 до 2017 року. За цей час у країні зареєстрували 20 587 нових випадків хвороби Паркінсона.

Результати показали, що зі зростанням рівня транспортного шуму збільшувалася і ймовірність розвитку захворювання. Зокрема, підвищення шуму приблизно на 12 децибелів біля найгучнішої сторони будинку було пов’язане зі зростанням ризику хвороби Паркінсона приблизно на 3%.

Ще сильніший зв’язок учені зафіксували для тихішого фасаду. За їхніми підрахунками, збільшення шуму приблизно на 9 децибелів із цього боку відповідало підвищенню ризику розвитку захворювання приблизно на 4%.

Окремий аналіз стосувався будинків, де різниця між найгучнішою та найтихішою сторонами становила щонайменше 10 децибелів. Люди, які жили в таких оселях, рідше стикалися з хворобою Паркінсона, ніж мешканці будинків, однаково відкритих до транспортного шуму з усіх боків. Такий ефект спостерігався за рівня шуму понад 50 децибелів.

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Автори дослідження припускають, що захищена від шуму сторона будинку може покращувати умови для сну, якщо саме там розташована спальня. Водночас вони наголошують, що дослідження не містило інформації про те, в якій саме кімнаті спали учасники.

Після врахування наявності тихого фасаду зв’язок між шумом біля найгучнішої сторони будинку та ризиком хвороби Паркінсона став ще помітнішим. У такому разі ризик зростав уже приблизно на 6%, що, на думку авторів, може свідчити про захисний вплив тихішої частини житла.

Під час аналізу науковці також врахували низку інших факторів, які могли впливати на результати. Серед них — рівень доходу та освіти, кількість людей у домогосподарстві, щільність населення, кількість зелених зон, а також забруднення повітря, зокрема дрібнодисперсними частинками. Для частини учасників були доступні також дані про куріння та фізичну активність. Навіть після коригування за цими показниками виявлений зв’язок залишався статистично значущим.

На думку дослідників, транспортний шум впливає на організм не через слух, а як постійний стресовий фактор. Під час сну він може активізувати нервову систему, підвищувати частоту серцевих скорочень і стимулювати вироблення гормонів стресу — кортизолу та адреналіну. Вчені припускають, що тривалий вплив таких процесів здатний сприяти запаленню та порушенню роботи клітин, хоча це дослідження не вивчало біологічні механізми безпосередньо.

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Автори зазначають, що транспортний шум можна розглядати як один із чинників довкілля, пов’язаних із ризиком розвитку хвороби Паркінсона. На їхню думку, отримані результати можуть бути корисними для міського планування. Зокрема, під час проєктування житлових будинків варто передбачати захищені від шуму фасади та внутрішні двори, адже такі рішення можуть позитивно впливати не лише на комфорт, а й на здоров’я мешканців.

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