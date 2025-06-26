- Дата публікації
Вчені знайшли смачний спосіб знизити "поганий" холестерин
Пекани — не лише смачний перекус, а й дієвий інструмент у боротьбі з підвищеним холестерином.
Вживання пеканів щодня може допомогти знизити рівень холестерину та покращити стан серцево-судинної системи.
Про це повідомило видання earth.com.
Добровольців розділили на дві групи: одна зберігала звичний режим харчування, інша замінила перекуси (зокрема, чипси та печиво) на сирі несолоні пекани — до 57 грамів на день (це приблизно 30–35 половинок горіхів). Уже через 12 тижнів у другої групи рівень ЛПНЩ («поганого» холестерину) знизився на 7 мг/дл, а рівень тригліцеридів — на 16 мг/дл. У контрольної групи таких змін не спостерігалося.
Крім того, загальний рівень холестерину знизився більш ніж на 8 мг/дл. Суттєвих змін артеріального тиску або жорсткості судин не зафіксували, що вказує на прямий вплив пеканів на ліпідний обмін.
Пекани містять близько 12 грамів мононенасичених жирів у кожній порції, а також магній і поліфеноли. Як пояснив кардіолог Техаського інституту серця Метью Сегар, ці горіхи пригнічують тимчасові сплески тригліцеридів після їжі — чинник, який із часом може підвищувати ризик серцевих захворювань.
Основна жирна кислота у пеканах — олеїнова, така сама, як в оливковій олії. Вона допомагає знижувати утворення ліпопротеїнів дуже низької щільності в печінці, що зменшує кількість попередників ЛПНЩ.
Учасники дослідження, які споживали пекани, також покращили якість свого харчування. Індекс здорового раціону зріс на 9 пунктів, зросло споживання клітковини на 3 грами на день, а кількість доданого цукру — навпаки, зменшилася.
Дієтологиня Мішель Рутенштейн зазначає, що елагова кислота в пеканах зменшує запалення, а флавоноїди покращують функцію судин, що сприяє кращому кровообігу.
Дослідження показують, що регулярне вживання горіхів — п’ять і більше порцій на тиждень — може знизити ризик серцево-судинних хвороб на 13%.
Попри користь, варто пам’ятати: пекани — висококалорійні. 57 грамів містять близько 390 ккал. Учасники дослідження в середньому набрали 0,7 кг, хоча горіхи сприяють відчуттю ситості, що зменшує ризик переїдання.
Пекани не рекомендують людям із алергією на горіхи. Також важливо враховувати їхню енергетичну цінність у разі дотримання дієт з обмеженням калорій.
Хоча пекани не замінюють лікарські засоби, включно зі статинами, вони можуть стати смачним і корисним доповненням до раціону, спрямованого на підтримку здоров’я серця.
