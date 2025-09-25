Вчені знайшли спосіб, як повністю вилікувати наслідки інсульту

Інсульт / © Associated Press

Інсульт є однією з провідних причин інвалідності у світі, призводячи до серйозних і часто незворотних пошкоджень мозку. Проте, завдяки науковим проривам, незабаром відновлення втрачених функцій може стати реальною можливістю.

Про це пише Portaltele.

Дослідницькі групи з різних країн зосередилися на нейропластичності — унікальній здатності мозку створювати нові зв’язки між клітинами, компенсуючи ураження.

Вчені розглядають кілька ключових напрямів, які можуть призвести до справді ефективної терапії:

Стовбурові клітини та біоінженерія: Стовбурові клітини вивчаються як засіб для відновлення пошкоджених тканин і стимуляції регенерації нервових структур. Додатково, біоінженерні матеріали можуть служити каркасом для нових клітин, забезпечуючи мозок необхідним живленням.

Наночастинки для таргетованої доставки: Досліджується можливість використання наночастинок для доставки ліків безпосередньо до уражених ділянок мозку. Це критично важливо, оскільки дозволяє обійти гематоенцефалічний бар’єр, який раніше був основною перешкодою для ефективного медикаментозного лікування.

Як стимулювати мозок

Окрім клітинних та фармакологічних методів, велика увага приділяється фізичному впливу на нервові структури.

Електрична та магнітна стимуляція мозку демонструє здатність активно активізувати нейрони, значно посилюючи процеси відновлення. Ці методи вже показали потенціал у покращенні координації рухів та когнітивних функцій у пацієнтів, які перенесли інсульт.

Хоча більшість цих підходів перебувають на стадії доклінічних або ранніх клінічних випробувань, науковці налаштовані оптимістично. Вони впевнені, що поєднання цих передових технологій може створити комплексну і високоефективну терапію, яка подарує шанс на повноцінне одужання мільйонам людей.

