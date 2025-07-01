Вчені знайшли у популярній спеції речовину, що зупиняє ріст ракових клітин

Спеції / © Credits

Реклама

Вчені з Лестерського університету заявили, що додавання куркуми до щоденного раціону може допомогти запобігти раку кишечника.

Про це пише Daily Mail.

Головна речовина в куркумі — куркумін, який дає їй яскравий помаранчевий колір. Саме куркумін здатен зупиняти ріст ракових клітин на ранніх стадіях.

Реклама

В лабораторних дослідах куркумін блокував роботу білка, який допомагає раковим клітинам розмножуватися і утворювати пухлини. Результати показали, що куркумін зупиняє розмноження небезпечних клітин і робить їх менш активними. Дослідження підтвердили, що куркумін може допомогти зупинити розвиток і повторну появу пухлин.

Науковці також провели експерименти на мишах, де куркумін уповільнював ріст пухлин і продовжував життя тваринам. Щоб отримати таку кількість куркуміну, яку використовували в дослідах, людині потрібно приймати від 1,5 до 2 грамів куркуміну на день.

В звичайній куркумі куркуміну близько 2-5%, тому для отримання такої дози довелося б з’їдати дуже багато спеції. Саме тому найчастіше використовують спеціальні добавки з куркуміном.

Куркума — це популярна спеція, яку часто використовують у індійській та азіатській кухнях. Вона давно відома своїми корисними властивостями.

Реклама

Окрім боротьби з раком, куркума допомагає зменшувати біль, наприклад, при артриті.

Організація Cancer Research UK також вважає, що куркумін має великий потенціал, але поки що потрібно більше досліджень, щоб підтвердити його ефективність і визначити правильні дози.

Щороку у Великій Британії близько 44 тисяч людей дізнаються про рак кишківника, і близько 17 тисяч помирають від нього. Ця хвороба все частіше зустрічається у молодих людей — навіть у 20-40 років. Основні причини — погане харчування, ожиріння, багато обробленого м’яса і мало клітковини.

Також дослідники виявили зв’язок між раком кишківника і бактерією E. coli, яка потрапляє в організм через недоварене м’ясо або забруднені овочі.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у чому полягає користь куркуми для здоров’я та які ризики можуть виникнути під час її використання.