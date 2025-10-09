Вчені виявили, чому несподівані симптоми безсоння можна сплутати з застудою

Недосип / © Pexels

Лише одна ніч сну тривалістю менше шести годин здатна погіршити ваше фізичне та ментальне здоров’я. Нове дослідження за участю 2000 людей показало, як швидко організм реагує на недосип, які симптоми з’являються першими та коли настає пік поганого самопочуття.

Про це пише Spiker.club.

Відомо, що для нормального самопочуття людині потрібно спати не менше семи годин на добу, проте кожен третій ігнорує цю рекомендацію. Вчені вирішили перевірити, наскільки швидко організм реагує на порушення режиму.

Результати дослідження показали, що навіть одна ніч, коли людина спала менше шести годин, вже призводить до помітного погіршення самопочуття. Учасники експерименту відзначали зниження як фізичних, так і розумових здібностей наступного дня.

Коли стає найгірше

Дослідники також виявили, що негативний ефект від недосипання має властивість накопичуватися. Якщо людина спить недостатньо кілька днів поспіль, її стан продовжує погіршуватися.

За словами учасників, пік поганого самопочуття припадав на шостий день недосипу поспіль. Вчені пояснюють це тим, що організм не встигає відновити сили, а в тілі накопичується стрес, що виснажує ресурси.

Найцікавішим відкриттям стало те, що тривале недосипання проявляється не лише втомою та роздратованістю. З часом з’являються цілком конкретні фізичні симптоми, які можна сплутати з початком хвороби. Серед них:

Біль у тілі;

Шлунково-кишкові розлади;

Респіраторні симптоми, такі як біль у горлі та нежить.

