Вечеря, яка допоможе швидко схуднути: секретний рецепт

Дипломована дієтологиня з багаторічним досвідом, Крістен Карлі, поділилася рецептом своєї вечері для схуднення. Лікарка зазначає, що це не жорстка дієта, а смачна і вкрай корисна їжа, яка не лише сприяє спалюванню зайвої жирової тканини на тілі, а ще й добре насичує. Крістен наголошує, що саме така збалансована їжа здатна пришвидшити процес схуднення і буде дуже корисною для здоров’я. Розповідаємо, що треба їсти, щоб схуднути, і як приготувати таку вечерю, посилаючись на Eat This, Not That.

Яка вечеря номер один для швидкого схуднення: секретний рецепт

Лікарка радить на вечерю готувати хумус, курячу грудинку, салат з помідорів й огірків. Адже така їжа містить велику частку легкозасвоюваного білка та рослинної клітковини, тому допомагає розганяти метаболізм і швидко спалювати жирові відкладення.

Як приготувати вечерю для схуднення: покрокова інструкція.

Візьміть дві курячі грудинки, розріжте кожну навпіл. М’ясо змастіть оливковою олією, посипте приправами за власним смаком, посмажте до готовності на середньому вогні. Для приготування салату візьміть два невеликих помідори й один середній огірок, пів червоної цибулини. Наріжте овочі, заправте салат оливковою олією, додавши чайну ложку винного оцту, трохи перцю й солі. До салату та курки найкращим гарніром буде хумус, який треба попередньо зварити і змастити оливковою олією.

Яка користь вечері з курки та хумусу

Курятина містить багато білка, амінокислотних сполук та мікроелементів, які важливі для нарощування м’язової тканини. Така їжа вкрай корисна для тих людей, які ведуть переважно сидячий спосіб життя і не займаються тренуваннями. Оскільки м’ясо курки здатне в рази пришвидшувати метаболізм, що провокує швидке спалювання жирової тканини навіть без фізичних навантажень. Ще користь білка полягає в тому, що після вживання таких страв довго не хочеться їсти, людина почувається ситою, тому не переїдає.

Хумус багатий на рослинну клітковину та корисні поліненасичені жири. Клітковина насичує організм на тривалий проміжок часу, сприяє покращенню обміну речовин, стабілізує рівень цукру в крові, знижуючи ризик ожиріння. Омега-3 та Омега-9, що містяться в оливковій олії, мають антиоксидантні сполуки, які запобігають хворобам серця та знижують ризик появи онкології. Тому салати найкраще заправляти саме цією олією, яка має найбільше користі для організму з-поміж усіх інших.

