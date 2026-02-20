Вечірній перекус без шкоди для фігури: що їсти на ніч, щоб схуднути

Холодильник / © Getty Images

Вечірню їжу традиційно звинувачують у появі зайвих кілограмів. Через цей поширений стереотип багато хто намагається терпіти виснажливий голод або повністю відмовляється від перекусів перед сном. Проте фахівці з харчування попереджають: такий радикальний підхід працює не завжди і часто навіть шкодить фігурі.



Експерти наголошують, що людський організм активно відновлюється саме вночі. Якщо забезпечити його правильною їжею у вечірній час, він не буде відкладати енергію про запас. Навпаки, тіло почне витрачати її значно ефективніше.

Існує низка продуктів, які здатні запускати процеси регенерації, підтримувати стабільний рівень цукру в крові та стимулювати метаболізм. Результатом такого правильного підходу стане відсутність ранкових набряків, відчуття легкості та повний контроль над апетитом після пробудження.

Що їсти перед сном: топ-5 корисних продуктів

Дієтологи склали перелік ідеальних варіантів для пізнього прийому їжі, які не зашкодять талії:

Кисломолочний сир. Нежирний сир містить казеїн — білок, який засвоюється дуже повільно. Він забезпечує м’язи живленням вночі та запобігає різким стрибкам глюкози. Це рятує організм від стресу та ранкової тяги до солодощів.

Кефір без добавок. Натуральний напій покращує роботу кишечника та знижує запалення, що безпосередньо прискорює обмін речовин. Також кефір виводить зайву рідину, роблячи силует більш підтягнутим зранку.

Яйця. Варені яйця або паровий омлет є чудовим джерелом білка, яке не перевантажує шлунково-кишкоковий тракт. На їхнє перетравлювання витрачається додаткова енергія, що стимулює нічне спалювання калорій.

Авокадо. Корисні жири у складі цього плоду стабілізують гормональний фон і надовго тамують відчуття голоду. Авокадо не викликає важкості у шлунку та сприяє міцному і здоровому сну.

Ягоди. Завдяки низькій калорійності та високому вмісту антиоксидантів, вони підтримують роботу печінки. Ягоди також покращують якість сну, що є одним із ключових факторів для збереження стрункості.

Водночас фахівці не радять вживати пізно ввечері важкі вуглеводи, особливо у комбінації з білковими продуктами. У другій половині дня метаболізм людини природним чином сповільнюється. Якщо перед сном з’їсти, наприклад, бутерброд із ковбасою чи м’ясом, організм просто не встигне витратити отриману енергію, і вона гарантовано трансформується у жирові відкладення.

