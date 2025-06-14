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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Вегетаріанство може зашкодити серцю: вчені з’ясували, у чому небезпека

Не вся рослинна їжа рятує серце — деякі продукти лише погіршують його стан.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Овочі

Овочі

Рослинна дієта не завжди означає користь для здоров’я. Університет Джонса Гопкінса провів масштабне дослідження за участю понад 7700 американців, яке довело: лише високоякісна рослинна їжа позитивно впливає на серце.

Про це йдеться в повідомлення Американському журналі профілактичної кардіології.

Не вся рослинна їжа позитивно впливає на серцево-судинну систему. Науковці розділили продукти на здорові (овочі, фрукти, бобові, цільнозернові) та нездорові (солодощі, картопля фрі, солодкі напої та рафіновані злаки) й оцінили їхній вплив за трьома біомаркерами ризику.

Результати показали, що у людей, які вживали переважно здорову рослинну їжу, ризик підвищення тропоніну I — маркера пошкодження серцевого м’яза — був на 49% нижчим. Натомість ті, хто дотримувався нездорового рослинного раціону, мали на 65% більший ризик.

На інші показники — тропонін T і NT-proBNP — раціон майже не вплинув. Це, ймовірно, пов’язано із впливом солі на рівень NT-proBNP, незалежно від складу дієти.

Дослідники наголошують: саме якість харчування, а не просто відмова від м’яса, має вирішальне значення для серцевого здоров’я. Подібні результати продемонстрували й інші моделі харчування, зокрема дієта DASH.

Раніше ми повідомляли, що здоров’я кишківника впливає практично на все — від шкіри та нирок до роботи мозку та нашого психічного здоров’я.

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