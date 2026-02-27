Вегетаріанство знижує ризик п’яти видів раку: що показало масштабне дослідження

Вегетаріанство / © pixabay.com

Науковці з’ясували, що люди, які дотримуються вегетаріанського харчування, рідше стикаються з раком молочної залози, нирок, підшлункової залози, простати та множинною мієломою.

Про це повідомило видання nauka.ua.

У дослідженні проаналізували інформацію майже двох мільйонів учасників із дев’яти довготривалих когорт, за якими стежили в середньому 16 років. Мета — оцінити, як раціон впливає на ризики розвитку найпоширеніших онкологічних захворювань.

Зокрема, у людей, які повністю відмовилися від м’яса, ризик множинної мієломи був на 31% нижчим, а ризик раку нирок — на 28%. Також фіксували зменшення ймовірності раку підшлункової залози (на 21%), простати (на 12%) та молочної залози (на 9%).

Менші ризики спостерігали і в тих, хто частково обмежив тваринні продукти. Наприклад, у людей, які їли рибу, ризик раку молочної залози, нирок і кишківника був на 7–27% нижчим. Ті, хто відмовився від червоного м’яса, але вживав птицю, мали дещо нижчий ризик раку простати.

Водночас дослідники зафіксували й зворотні тенденції. У веганів ризик раку кишківника був на 40% вищим, а у вегетаріанців — майже удвічі зростала ймовірність карциноми тканин горла. Оскільки робота має спостережний характер, механізми цих підвищених ризиків не визначили, але вчені припускають, що вони можуть бути пов’язані з дефіцитом окремих поживних речовин.

