Великий піст 2026: як збалансувати свій раціон, корисні поради

Піст — це не дієта, а період духовного очищення / © Pixabay

В Україні триває Великий піст. Суть посту полягає в певних обмеженнях й утриманнях в харчуванні.

Через незвичність, багатьом може здатися, що піст без продуктів тваринного походження приречений на дефіцит білка, проте це зовсім так.

Дорослій, відносно здоровій людині, з нормальною вагою, під час посту потрібно споживати приблизно 1 г білка на кілограм ваги.

Щоб уникнути дефіциту білка, потрібно свідомо включати альтернативні джерела:

бобові (квасоля, сочевиця, нут)

соєві продукти (тофу, соєве м’ясо, соєве молоко)

горіхи та насіння

протеїнові рослинні коктейлі та/або батончики

Соєвий білок вважається найбільш повноцінним серед рослинних. Проте варто пам’ятати: рослинні білки засвоюються гірше, ніж тваринні, тому їх потрібно комбінувати.

Щоб піст був комфортним і безпечним, важливо:

забезпечити достатню калорійність раціону

контролювати споживання білка

уникати надлишку вуглеводів і жирів

планувати джерела рослинного білка заздалегідь

У дні сухоїдіння може бути трохи складніше, але вживаючи горіхи, сирі горіхові пасти, насіння, цільнозерновий хліб, авокадо, великі кількості овочів і фруктів (свіжих, квашених, сушених, заморожених) ви зможете отримати необхідні поживні речовини.

Збільшуючи кількість споживання незвичної для себе їжі, робіть це поступово, протягом перших кількох днів, щоб уникнути дискомфорту в ШКТ, пов’язаного з різким збільшенням клітковини в раціоні.

Пам’ятайте: піст не повинен призводити до виснаження організму.

