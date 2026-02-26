ТСН у соціальних мережах

Великий піст 2026: як збалансувати свій раціон, корисні поради

Щоб піст приніс користь для душі та тіла, потрібно підходити до нього свідомо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Піст - це не дієта, а період духовного очищення

Піст — це не дієта, а період духовного очищення / © Pixabay

В Україні триває Великий піст. Суть посту полягає в певних обмеженнях й утриманнях в харчуванні.

Через незвичність, багатьом може здатися, що піст без продуктів тваринного походження приречений на дефіцит білка, проте це зовсім так.

Дорослій, відносно здоровій людині, з нормальною вагою, під час посту потрібно споживати приблизно 1 г білка на кілограм ваги.

Щоб уникнути дефіциту білка, потрібно свідомо включати альтернативні джерела:

  • бобові (квасоля, сочевиця, нут)

  • соєві продукти (тофу, соєве м’ясо, соєве молоко)

  • горіхи та насіння

  • протеїнові рослинні коктейлі та/або батончики

Соєвий білок вважається найбільш повноцінним серед рослинних. Проте варто пам’ятати: рослинні білки засвоюються гірше, ніж тваринні, тому їх потрібно комбінувати.

Щоб піст був комфортним і безпечним, важливо:

  • забезпечити достатню калорійність раціону

  • контролювати споживання білка

  • уникати надлишку вуглеводів і жирів

  • планувати джерела рослинного білка заздалегідь

У дні сухоїдіння може бути трохи складніше, але вживаючи горіхи, сирі горіхові пасти, насіння, цільнозерновий хліб, авокадо, великі кількості овочів і фруктів (свіжих, квашених, сушених, заморожених) ви зможете отримати необхідні поживні речовини.

Збільшуючи кількість споживання незвичної для себе їжі, робіть це поступово, протягом перших кількох днів, щоб уникнути дискомфорту в ШКТ, пов’язаного з різким збільшенням клітковини в раціоні.

Пам’ятайте: піст не повинен призводити до виснаження організму.

Раніше ми писали про те, як правильно підготуватися до посту, що не можна робити. Більше про це читайте у новині.

