Великий піст 2026: як збалансувати свій раціон, корисні поради
Щоб піст приніс користь для душі та тіла, потрібно підходити до нього свідомо.
В Україні триває Великий піст. Суть посту полягає в певних обмеженнях й утриманнях в харчуванні.
Через незвичність, багатьом може здатися, що піст без продуктів тваринного походження приречений на дефіцит білка, проте це зовсім так.
Дорослій, відносно здоровій людині, з нормальною вагою, під час посту потрібно споживати приблизно 1 г білка на кілограм ваги.
Щоб уникнути дефіциту білка, потрібно свідомо включати альтернативні джерела:
бобові (квасоля, сочевиця, нут)
соєві продукти (тофу, соєве м’ясо, соєве молоко)
горіхи та насіння
протеїнові рослинні коктейлі та/або батончики
Соєвий білок вважається найбільш повноцінним серед рослинних. Проте варто пам’ятати: рослинні білки засвоюються гірше, ніж тваринні, тому їх потрібно комбінувати.
Щоб піст був комфортним і безпечним, важливо:
забезпечити достатню калорійність раціону
контролювати споживання білка
уникати надлишку вуглеводів і жирів
планувати джерела рослинного білка заздалегідь
У дні сухоїдіння може бути трохи складніше, але вживаючи горіхи, сирі горіхові пасти, насіння, цільнозерновий хліб, авокадо, великі кількості овочів і фруктів (свіжих, квашених, сушених, заморожених) ви зможете отримати необхідні поживні речовини.
Збільшуючи кількість споживання незвичної для себе їжі, робіть це поступово, протягом перших кількох днів, щоб уникнути дискомфорту в ШКТ, пов’язаного з різким збільшенням клітковини в раціоні.
Пам’ятайте: піст не повинен призводити до виснаження організму.
