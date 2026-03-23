ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Весняна алергія: як зрозуміти, що це не просто нежить

Закладений ніс, чхання, почервоніння очей — не завжди ГРВІ.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Іноді цвітіння рослин та пилок значно заважають жити / © Pexels

Для деяких людей весна може стати справжнім випробуванням через постійне чхання, закладеність носа та свербіж. Часто ці симптоми у період потепління свідчать про початок весняної алергії.

Навесні найпоширеніші алергії пов’язані з цвітінням рослин, пилком, пиловими кліщами та цвіллю.

Як визначити, на що у вас алергія

Алергія може виникнути не тільки на відомий вам алерген, але й на споріднені з ним інші, які мають подібну білкову структуру.

Для того, щоб визначити на що саме у вас алергія, існує два типи ефективних тестів: шкірні проби (прік-тести) та молекулярний аналіз крові.

Шкірні тести не завжди можливі (наприклад, якщо значна частина шкіри людини вражена екземою, псоріазом тощо). У таких випадках беруть кров з вени для молекулярного тесту.

Основні симптоми весняної алергії:

  • Нежить та закладеність носа без температури

  • Часте чхання, особливо на вулиці

  • Свербіж у носі, очах та горлі

  • Сльозотеча, почервоніння очей, відчуття «піску» в очах

  • Кашель, ускладнене дихання, інколи схоже на бронхіальну астму

  • Погіршення стану в сухі вітряні дні, коли пилок активно поширюється

Як відрізнити алергію від застуди

  • Тривалість: застуда зазвичай триває 7–10 днів, а алергія може тривати від кількох тижнів до кількох місяців

  • Температура: у разі алергії її зазвичай немає

  • Антигістамінні препарати допомагають: у разі застуди вони не ефективні

Найнебезпечніші алергени в Україні

  • Береза — одне дерево може виробляти до 5,5 мільйона пилкових зерен за сезон

  • Вільха

  • Тополя

  • Амброзія — агресивний інвазивний бур’ян

  • Магнолія

  • Конвалія

Важливо: якщо алергію не лікувати, вона може перерости в бронхіальну астму. За статистикою, у 30–40% пацієнтів з нелікованим поленозом протягом 5–10 років розвивається астма.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie