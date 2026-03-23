Весняна алергія: як зрозуміти, що це не просто нежить

Іноді цвітіння рослин та пилок значно заважають жити

Для деяких людей весна може стати справжнім випробуванням через постійне чхання, закладеність носа та свербіж. Часто ці симптоми у період потепління свідчать про початок весняної алергії.

Навесні найпоширеніші алергії пов’язані з цвітінням рослин, пилком, пиловими кліщами та цвіллю.

Як визначити, на що у вас алергія

Алергія може виникнути не тільки на відомий вам алерген, але й на споріднені з ним інші, які мають подібну білкову структуру.

Для того, щоб визначити на що саме у вас алергія, існує два типи ефективних тестів: шкірні проби (прік-тести) та молекулярний аналіз крові.

Шкірні тести не завжди можливі (наприклад, якщо значна частина шкіри людини вражена екземою, псоріазом тощо). У таких випадках беруть кров з вени для молекулярного тесту.

Основні симптоми весняної алергії:

Нежить та закладеність носа без температури

Часте чхання, особливо на вулиці

Свербіж у носі, очах та горлі

Сльозотеча, почервоніння очей, відчуття «піску» в очах

Кашель, ускладнене дихання, інколи схоже на бронхіальну астму

Погіршення стану в сухі вітряні дні, коли пилок активно поширюється

Як відрізнити алергію від застуди

Тривалість: застуда зазвичай триває 7–10 днів, а алергія може тривати від кількох тижнів до кількох місяців

Температура: у разі алергії її зазвичай немає

Антигістамінні препарати допомагають: у разі застуди вони не ефективні

Найнебезпечніші алергени в Україні

Береза — одне дерево може виробляти до 5,5 мільйона пилкових зерен за сезон

Вільха

Тополя

Амброзія — агресивний інвазивний бур’ян

Магнолія

Конвалія

Важливо: якщо алергію не лікувати, вона може перерости в бронхіальну астму. За статистикою, у 30–40% пацієнтів з нелікованим поленозом протягом 5–10 років розвивається астма.

