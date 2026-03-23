Весняна алергія: як зрозуміти, що це не просто нежить
Закладений ніс, чхання, почервоніння очей — не завжди ГРВІ.
Для деяких людей весна може стати справжнім випробуванням через постійне чхання, закладеність носа та свербіж. Часто ці симптоми у період потепління свідчать про початок весняної алергії.
Навесні найпоширеніші алергії пов’язані з цвітінням рослин, пилком, пиловими кліщами та цвіллю.
Як визначити, на що у вас алергія
Алергія може виникнути не тільки на відомий вам алерген, але й на споріднені з ним інші, які мають подібну білкову структуру.
Для того, щоб визначити на що саме у вас алергія, існує два типи ефективних тестів: шкірні проби (прік-тести) та молекулярний аналіз крові.
Шкірні тести не завжди можливі (наприклад, якщо значна частина шкіри людини вражена екземою, псоріазом тощо). У таких випадках беруть кров з вени для молекулярного тесту.
Основні симптоми весняної алергії:
Нежить та закладеність носа без температури
Часте чхання, особливо на вулиці
Свербіж у носі, очах та горлі
Сльозотеча, почервоніння очей, відчуття «піску» в очах
Кашель, ускладнене дихання, інколи схоже на бронхіальну астму
Погіршення стану в сухі вітряні дні, коли пилок активно поширюється
Як відрізнити алергію від застуди
Тривалість: застуда зазвичай триває 7–10 днів, а алергія може тривати від кількох тижнів до кількох місяців
Температура: у разі алергії її зазвичай немає
Антигістамінні препарати допомагають: у разі застуди вони не ефективні
Найнебезпечніші алергени в Україні
Береза — одне дерево може виробляти до 5,5 мільйона пилкових зерен за сезон
Вільха
Тополя
Амброзія — агресивний інвазивний бур’ян
Магнолія
Конвалія
Важливо: якщо алергію не лікувати, вона може перерости в бронхіальну астму. За статистикою, у 30–40% пацієнтів з нелікованим поленозом протягом 5–10 років розвивається астма.
Нагадаємо, відпочинок на сонці може обернутися хворобою. Як проявляється алергія на сонце і хто у зоні ризику — читайте у новині.