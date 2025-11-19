Вейпи виявилися у 3000 разів бруднішими за унітаз: жахливі результати дослідження

Мундштук вейпів виявився розсадником мікробів

Вчені з’ясували, що електронні сигарети (вейпи) можуть бути у 3000 разів більше забруднені бактеріями та грибками, ніж сидіння середньостатистичного унітазу у громадському туалеті. Лабораторні експерименти показали, що тепле та вологе середовище мундштука швидко стає ідеальним місцем для розмноження мікроорганізмів, якщо пристрій не чистити регулярно.

Про це пише The Daily Mail з посиланням на дослідження BioLabTests.

Деталі лабораторного експеримента

Дослідження провела незалежна лабораторія BioLabTests у співпраці з онлайн-ритейлером нікотину. Вчені взяли вейп популярної марки та робили мазки з мундштука одразу після відкриття, а потім через 24 години, 48 годин, 72 години, один та два тижні використання.

Експерти спостерігали стрімке зростання кількості мікробів між другою та третьою добою використання, коли колонії почали множитися у тисячі разів.

На третій день використання на мундштуку було виявлено близько 150 000 окремих колонієутворювальних одиниць (КУО) грибків і бактерій. Це у 3000 разів більше, ніж показник на типовому сидінні унітазу, який зазвичай містить близько 6,5 КУО на кв. см. Ця цифра також відповідала максимальному рівню, який могла виміряти лабораторія.

«Лабораторний аналіз показав, що мундштук є найбруднішим компонентом вейпа. Це не дивно, враховуючи, що ротова порожнина людини, яка загалом вважається однією з найбрудніших частин тіла, містить приблизно 700 видів бактерій», — заявив Рейнольд Мпофу, мікробіолог BioLabTests.

Які мікроби знайшли на вейпі

Серед мікроорганізмів, виявлених на пристроях, були поширені бактерії, які зазвичай потрапляють з немитих рук, бруду та навколишнього середовища:

Bacillus: бактерія, яка часто зустрічається в ґрунті, пилу та повітрі.

Staphylococcus: мікроорганізм, що зазвичай знаходиться на шкірі людини.

E. coli (кишкова паличка): поширена фекальна бактерія, яку знаходять у громадських вбиральнях і яка викликає захворювання у людей.

Також дослідники припускають, що на вейпах можуть формуватися біоплівки — слизові шари, створені спільнотою мікробів, які важко видалити.

Рекомендації щодо гігієни

Вчені підкреслюють, що вейпи, як і смартфони, часто переносяться, торкаються різних поверхонь та контактують з руками, кишенями, туалетами та дверними ручками, що створює ідеальні умови для розповсюдження мікробів.

«Кожне торкання і затяжка вейпа додають забруднення. Ці докази підкреслюють критичну важливість регулярного чищення та виняткової гігієни для пристроїв для вейпінгу», — зазначив Мпофу.

Експерти рекомендують вейперам регулярно, але не рідше ніж кожні три дні, протирати мундштук та корпус пристрою серветкою, змоченою в антибактеріальному засобі, або використовувати спиртову серветку. Це навіть важливіше, ніж чищення смартфона, оскільки вейп прикладається безпосередньо до рота.

