Ви будете здивовані: вчені виявили несподіваний фактор, від якого залежить ризик захворювань на серцево-судинні недуги

Серце, яке має більш сферичну (круглу) форму, може мати на 47% більшу ймовірність розвитку кардіоміопатії.

Форма серця людини може бути показником майбутніх серцево-судинних захворювань. Це виявило нове дослідження зі Стенфордського університету в Каліфорнії.

Зокрема, серце, яке має більш сферичну (круглу) форму, може мати на 47% більшу ймовірність розвитку кардіоміопатії, яка є хворобою серцевої м'язової тканини, яка ускладнює роботу серця забезпечувати кровообіг всьому організму.

Використовуючи штучний інтелект (AI) для аналізу більш ніж 38 897 МРТ-знімків здорових сердець з UK Biobank, дослідники дослідили велику біомедичну базу даних, яка містить інформацію від 500 000 учасників з Великобританії.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Med у середу, дослідники вимірювали круглість лівого шлуночка, який зазвичай має форму конуса і перекачує багату на кисень кров до всього організму.

Далі дослідники аналізували медичні записи учасників, щоб виявити тих, у кого є певні генетичні маркери для серцевих захворювань.

Дослідники виявили зв'язок між круглими формами серця та схильністю до хвороби органа.

"Більшість кардіологів добре знають, що після того, як у людини розвинеться хвороба серця, орган буде мати більш круглу форму", — заявив доктор Шоа Кларк, профілактичний кардіолог і викладач відділень медицини та педіатрії Медичної школи Стенфордського університету у пресрелізі, в якому повідомили про отримані результати.

Кларк був одним зі старших експертів дослідження разом із доктором Девідом Оуяном з Інституту серця Смідта при Цедарс-Сінай в Лос-Анджелесі. Головним автором був Мілос Вукадиновіч, студент біомедичної інженерії в Університеті Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Дослідницький колектив був здивований сильним зв'язком між круглістю серця та ризиком виникнення кардіоміопатії у майбутньому, повідомив Кларк Fox News Digital.

"Могло статися, що форма серця не дала б нам нічого іншого, крім вимірів розміру або сили серця", — сказав він. "Але виявилось, що форма серця надає додаткову інформацію про ризик та генетику, яку не виявляють інші вимірювання".

Кругла форма може свідчити про стрес на серце. Клінічний професор медицини в Медичному центрі Нью-Йоркського університету Марк Сігел заявив, що при правильному використанні штучного інтелекту в оцінці здоров'я серця, він може бути "другом клініка".

"В цьому випадку, штучний інтелект, здається, виявив кореляцію між круглістю серця та розвитком кардіоміопатії, коли серце набрякає та стає менш ефективним насосом", — розповів доктор Сігел для Fox News Digital. "Це має сенс, оскільки серце зазвичай має більш овальну форму", — пояснив він. "Кругліша форма може потенційно здійснювати більший тиск на клапани та стінки, що може призводити до цього наслідку". Він не був причетний до нового дослідження.

Якщо нове дослідження буде підтверджене, то це додасть ще один елемент до того, як кардіологи проводять ехокардіографію (ультразвукове дослідження серця) пацієнтів, зазначив докторр Сігел.

Медичне зображення може дати більше висновків, стверджують дослідники.

Вони також вважають, що це лише початок більш деталізованої інформації, яку отримують із зображень МРТ.

"Один із головних висновків нашої роботи полягає в тому, що поточні стратегії оцінки стану серця є добрими, але вони були встановлені десятиліття тому, до ери великих даних", — заявив Кларк журналістам Fox News Digital. "Ми тепер маємо можливість думати більш широко і запитувати, які інші особливості серця можуть розповісти нам про ризик та природу хвороби".

Автори дослідження вказали на те, що потрібно провести більше досліджень, щоб з'ясувати, як форма серця може впливати на медичні рішення. Це конкретне дослідження було обмежене однією групою у Великобританії.

Хоча воно охопило значну кількість учасників, Кларк зазначив, що група була недостатньо різноманітною. "Ми очікуємо, що наші результати широко узагальнюються, але важливо показати, що ці висновки повторюються в інших популяціях", — сказав він.

Нагадаємо, Австралія готується провести свій перший клінічний дослід з використання пересадки кишкової мікрофлори для лікування пацієнтів з раком крові, у яких виникли серйозні ускладнення після трансплантації кісткового мозку.

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