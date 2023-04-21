Ви цього не знали: що треба їсти, щоб підтримувати зв’язки вашого кишківника та мозку

Одна з найкращих речей, які можна зробити для підтримки зв’язку "їжа-настрій", — це очистити свій раціон, каже психіатр і радить почати вживати клітковину.

Кишківник не лише відіграє важливу роль у підтримці нашого фізичного здоров’я — він також впливає на наш психічний стан.

В інтерв’ю CBS News доктор Ума Найду, психіатр з питань харчування та автор книги "Це ваш мозок про їжу", пояснила зв’язок між кишківником і мозком і розповіла, як ви можете підтримувати його за допомогою дієти.

"Зв’язок кишківника і мозку — це справді нова наукова робота, яка розвивається протягом останніх кількох десятиліть, хоча Гіппократ багато років тому говорив про це, — каже вона. — Але ми розуміємо, що кишківник і мозок виникають з однакових клітин людського ембріона, тому вони пов’язані навіть з раннього розвитку. Також вони з’єднані блукаючим нервом протягом усього нашого життя".

Блукаючий нерв — наш 10-й черепний нерв, який вона описує як "систему обміну текстовими повідомленнями між мозком і кишківником, яка постійно надсилає хімічні повідомлення".

Одна з речей, яка впливає на ці хімічні повідомлення — їжа, яку ми споживаємо.

"У ті дні, коли ми споживаємо здоровішу їжу, вони виховують і піклуються про хороші мікроби в кишківнику", — каже Найду. Тоді ж, коли ми їмо оброблені продукти та фаст-фуди, хімічні повідомлення "піклуються про погані мікроби", що порушує баланс в кишківнику.

Як підтримати зв’язок кишківника та мозку за допомогою їжі

Одна з найкращих речей, які ви можете зробити для підтримки зв’язку "їжа-настрій", — це очистити свій раціон, каже Найду і радить почати вживати клітковину.

Найду пояснює, що клітковина "надзвичайно важлива для кишкових мікробів, тому що саме вона допомагає їм розвиватися".

Лікарка пропонує отримувати клітковину з елементів середземноморської дієти або рослинної дієти з овочами, квасолею, горіхами, насінням, бобовими та корисними цільнозерновими продуктами.

"Насправді ви не можете отримати клітковину з білків тваринного походження, тому налягайте на ці овочі", — каже вона, вказуючи на чисті білки як хороший варіант і здорові жири, такі як омега-3 жирні кислоти.

Якщо ви споживаєте рослинну їжу, ви можете отримати коротколанцюгові омега-3 з насіння чіа та насіння льону.

Підсумок: зробіть ставку на здорову цілісну їжу

"Подумайте про те, щоб з’їсти цілий апельсин — відмовтеся від купленого в магазині апельсинового соку, який містить масу доданого цукру", — каже вона, додаючи, що "стандартна американська дієта" ( англ. "standard American diet") скорочена до "СУМНОЇ" (англ. SAD) не просто так.

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