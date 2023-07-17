Ви навіть не здогадувалися: ось чому потрібно обов'язково прати гумку для волосся

Чи замислювалися ви коли-небудь про стан своїх гумок для волосся? Виявляється їх потрібно час від часу прати.

Дерматологиня з Нью-Йорка Рейчел Назаріан ділиться своїми думками, чому.

Люди часто носять із собою в сумці чи на зап'ясті гумку для волосся, збираючи впродовж дня свої пасма у гульку чи хвостик. Більшість користується щодня одним і тим самим аксесуаром. І мало хто замислюється, що гумку для волосся потрібно прати так само часто як білизну чи одяг. Адже вона поглинає велику кількість різних бактерій, які починають розмножуватися на її поверхні.

Звичайно ми всі знаємо, що деякі тканини вбирають піт та бактерії. Але чи задумувалися ви коли-небудь, що гумки для волосся також потрібно віднести до цього переліку? Цей звичний аксесуар вбирає в себе дуже багато рідини, особливо, коли ви тренуєтесь.

Хоча це не дуже приємна думка, що ваші гумки для волосся щоденно поглинають велику кількість бактерій, не варто відразу хвилюватися. Поки вона не торкається вашої шкіри, насправді проблем не виникає. Однак, якщо вона постійно контактує зі шкірою, то може спричинити перенесення бактерій на її поверхню. Також гумка для волосся може призвести до того, що волосяні фолікули поглинають бруд і потім він може опинитися на подушці, на якій ви спите.

На щастя, існує дуже просте рішення цієї проблеми. Гумки для волосся потрібно щодня прати, особливо після того, як ви закінчили тренування в залі. Наприклад, ви можете покласти аксесуар до кишені штанів чи шортів, які ви все-рівно збираєтесь випрати. Ще один варіант — просто взяти воду та мило і добре очистити гумку.

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