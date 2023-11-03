Вибухова користь: названо продукт, який варто додати до раціону всім

Гарбуз — це осінній та досить традиційний продукт для українського столу. Але чи знали ви, що користь приносить не лише м'якоть, а також його насіння?

Гарбузове насіння має багато переваг для здоров'я. Воно містить багато антиоксидантів, вітамінів, мінералів та корисних жирів. Ці поживні речовини дуже корисні для серця та імунної системи, а також зменшують запалення.

Про користь гарбузового насіння та поживні речовини, які в ньому містяться, йдеться в матеріалі Very Well Health.

Переваги перекусів гарбузовим насінням

Зменшує запалення

Дослідження показали, що наступні поживні речовини роблять гарбузове насіння потужним протизапальним продуктом:

цинк;

фосфор;

магній;

калій;

селен.

Зменшення запалення особливо корисне при хронічних запальних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит.

Знижує ризик раку

Дослідження показали, що поліфеноли та інші сполуки, які містяться в гарбузовому насінні, можуть захищати від раку передміхурової залози. В одному дослідженні п'ять різних екстрактів гарбузового насіння оцінювали на предмет їхнього впливу на клітини раку простати. Всі екстракти не давали раковим клітинам розмножуватися.

Інше дослідження виявило позитивний зв'язок між споживанням гарбузового насіння і зниженням ризику раку молочної залози. Дослідники оцінили вплив продуктів, багатих на фітоестрогени (рослинні сполуки, які імітують естроген в організмі), в тому числі гарбузового насіння, на жінок в постменопаузі.

Вони виявили, що ті, хто їв продукти, багаті на фітоестрогени, мали значно нижчий ризик раку молочної залози, ніж ті, хто їх не вживав.

Покращує здоров'я простати

Гарбузове насіння не тільки може допомогти запобігти раку простати, але й принести користь простаті іншими способами. Дослідження показало, що люди з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (збільшеною простатою) та симптомами нижніх сечовивідних шляхів, які їли гарбузове насіння, знизили свій міжнародний бал за шкалою симптомів простати (IPSS).

Різниця в поліпшенні стану між групами, які вживали гарбузове насіння, і групами плацебо (ті, хто отримував неефективну речовину в якості контрольної групи) була значною.

Підтримує здоров'я серця

Гарбузове насіння містить багато клітковини, особливо, коли його їдять разом з оболонкою, що пов'язано зі зниженням ризику серцевих захворювань та ожиріння. Крім того, високий вміст магнію в гарбузовому насінні дуже корисний для здоров'я серця та артеріального тиску.

Знижує ризик діабету

Гарбузове насіння має гіпоглікемічні властивості, які допомагають підтримувати належний рівень цукру в крові. Контроль рівня цукру в крові має вирішальне значення для лікування та профілактики діабету.

В одному дослідженні вчені виявили, що коли учасники з'їдали 65 грамів (г) гарбузового насіння — що еквівалентно трохи менше ніж половині чашки — рівень глюкози (цукру) в крові, який підвищується при діабеті 2 типу, був значно нижчим, ніж в учасників контрольної групи, які не вживали гарбузове насіння.

Покращує травлення

Гарбузове насіння є чудовим джерелом клітковини, яка захищає здоров'я травлення.

Дослідження показали, що харчові волокна мають наступні переваги для травлення:

захищає мікробіом кишківника (мікроорганізми, що живуть у травному тракті);

покращує здоров'я товстої кишки;

запобігає закрепам.

Покращує якість сперми

Цинк — важливий мікроелемент, який допомагає збалансувати гормональний фон. Він корисний для тестостерону, простати та статевих функцій. Дефіцит цинку пов'язаний з порушеннями сперматогенезу та зниженням рівня тестостерону.

У дослідженнях на тваринах вчені знайшли докази того, що гарбузове насіння може допомогти поліпшити якість сперми, хоча жодні дослідження на людях це поки що не підтвердили. Оскільки гарбузове насіння є потужним джерелом цинку, який, як відомо, корисний для якості сперми, додавання його до раціону може допомогти з фертильністю.

Допомагає покращити сон

Гарбузове насіння містить багато триптофану — амінокислоти, яка, можливо, найбільш відома тим, що викликає сонливість. Дослідження показали, що вживання продуктів, багатих на триптофан, покращує якість сну і загальну тривалість сну.

Підтримує здоров'я кісток

Високий вміст магнію в гарбузовому насінні робить його чудовим харчовим джерелом для здоров'я кісток. Коли люди відчувають дефіцит магнію, вони більш схильні до наступних захворювань:

остеопороз (стан зниженої мінеральної щільності кісткової тканини та кісткової маси, що послаблює кістки);

зниження мінеральної щільності кісткової тканини;

вищий ризик переломів кісток.

Підвищує вашу імунну систему

Гарбузове насіння має імуномодулюючу дію, що означає, що воно може регулювати імунні функції. Крім того, жирні кислоти, поліфеноли та пребіотики родини гарбузових стимулюють імунну систему.

Крім того, високий вміст вітамінів А, С та Е у гарбузовому насінні допомагає імунній системі боротися з інфекціями. Деякі дослідники припускають, що гарбуз і гарбузове насіння можна вважати “фармацевтичними продуктами”, тобто продуктами, які можуть бути майже такими ж корисними, як і ліки, завдяки їх функціональній та нутрицевтичній (цілющій) ролі в організмі.

Гарбузове насіння в народній медицині

Традиційно гарбузове насіння використовується для лікування наступних захворювань:

кишкові глисти;

дитячий енурез;

закреп;

астма;

легкі легеневі захворювання.

Вміст макро- та мікроелементів у гарбузовому насінні

Гарбузове насіння містить корисні поживні речовини, включаючи макроелементи (джерела енергії з жирів, білків і вуглеводів) і мікроелементи (вітаміни і мінерали). До них відносяться:

вуглеводи;

білки;

жири;

клітковина;

калій;

залізо;

кальцій;

фосфор;

мідь;

магній.

Чим корисний гарбуз для здоров'я та кому він може нашкодити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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