Вічна молодість гарантована: лікарі назвали 10 продуктів, які зупиняють старіння

Хто з нас не хоче сповільнити старіння? І така можливість є, лікарі рекомендують їсти продукти, багаті колагеном. Медики пояснюють, що колагеновий білок міститься лише у м’ясі та рибі. Але його неможливо отримати у чистому вигляді, оскільки білок в організмі розщеплюється на амінокислоти. Тому до свого щоденного раціону треба включати білкову їжу та продукти з умістом цинку й вітаміну С, які допомагають організму виробляти колаген. Розповідаємо, які продукти треба їсти, щоб сповільнити процеси старіння.

Які продукти містять колаген: повний список

До цього переліку входять яйця, нежирні молочні продукти, пісне м‘ясо, риба, морепродукти, бобові, цитрусові, овочі тощо.

Топ-10 продуктів, що багаті колагеном.

Кістковий бульйон. Якщо інші продукти стимулюють вироблення колагену, то в кістковому бульйоні він міститься в активній формі й відразу засвоюється організмом. Бульйон з яловичих кісток багатий колагеном першого типу, що сприяє еластичності шкіри і розгладженню зморшок. Курячий та індичий бульйон сприяє зміцненню суглобів, бо має колаген другого типу. Щоб ефект від продукту був максимальним, його треба вживати щоденно по 200 грамів.

Якщо інші продукти стимулюють вироблення колагену, то в кістковому бульйоні він міститься в активній формі й відразу засвоюється організмом. Бульйон з яловичих кісток багатий колагеном першого типу, що сприяє еластичності шкіри і розгладженню зморшок. Курячий та індичий бульйон сприяє зміцненню суглобів, бо має колаген другого типу. Щоб ефект від продукту був максимальним, його треба вживати щоденно по 200 грамів. Яйця. Готовий колаген міститься у приготованому курячому жовтку. Окрім того, яйця містять сірку, що сприяє виробленню колагену. Також сірка допомагає виведенню токсинів з організму, які здатні руйнувати колаген. Двох яєць на день буде цілком достатньо, щоб підтримувати належний рівень колагенового білку в організмі.

Готовий колаген міститься у приготованому курячому жовтку. Окрім того, яйця містять сірку, що сприяє виробленню колагену. Також сірка допомагає виведенню токсинів з організму, які здатні руйнувати колаген. Двох яєць на день буде цілком достатньо, щоб підтримувати належний рівень колагенового білку в організмі. Лососева риба. Цей продукт активує вироблення колагену в організмі. Червона риба містить жири омега-3, цинк та інші мінерали, що сприяють синтезу колагену та зволоженню шкіри. Лососеву рибу рекомендовано вживати тричі на тиждень.

Цей продукт активує вироблення колагену в організмі. Червона риба містить жири омега-3, цинк та інші мінерали, що сприяють синтезу колагену та зволоженню шкіри. Лососеву рибу рекомендовано вживати тричі на тиждень. Гарбузове насіння. Найкориснішим буде смажене насіння, яке містить цинк, що уповільнює розпад білка, стимулюючи вироблення колагену. На день треба з’їдати хоча б дві столові ложки гарбузового насіння.

Найкориснішим буде смажене насіння, яке містить цинк, що уповільнює розпад білка, стимулюючи вироблення колагену. На день треба з’їдати хоча б дві столові ложки гарбузового насіння. Зелені листкові овочі. Ці продукти містять хлорофіл, що збільшує кількість колагену в шкірі. За рахунок антиоксидантних властивостей цей мікроелемент здатен захищати шкіру від УФ-променів, таким чином запобігаючи появі зморшок та передчасному старінню.

Ці продукти містять хлорофіл, що збільшує кількість колагену в шкірі. За рахунок антиоксидантних властивостей цей мікроелемент здатен захищати шкіру від УФ-променів, таким чином запобігаючи появі зморшок та передчасному старінню. Цитрусові. Фрукти містять багато вітаміну С, що бере участь у виробленні колагену. Треба з’їдати 2 фрукти щодня, щоб забезпечити добову норму вітаміну С для організму.

Фрукти містять багато вітаміну С, що бере участь у виробленні колагену. Треба з’їдати 2 фрукти щодня, щоб забезпечити добову норму вітаміну С для організму. Томати. У помідорах міститься лікопен – це антиоксидантна сполука, що забезпечує синтез колагену та захищає шкіру від УФ-променів. Найбільше лікопену міститься в оброблених помідорах, тому томатні супи та соки принесуть максимальну користь для організму.

У помідорах міститься лікопен – це антиоксидантна сполука, що забезпечує синтез колагену та захищає шкіру від УФ-променів. Найбільше лікопену міститься в оброблених помідорах, тому томатні супи та соки принесуть максимальну користь для організму. Авокадо містить вітамін Е, що перешкоджає розпаду колагену в організмі. А жири, що містяться в авокадо, допомагають виробленню колагенового білку. Лікарі рекомендують їсти пів авокадо щодня, щоб отримати максимальну користь від фрукта.

містить вітамін Е, що перешкоджає розпаду колагену в організмі. А жири, що містяться в авокадо, допомагають виробленню колагенового білку. Лікарі рекомендують їсти пів авокадо щодня, щоб отримати максимальну користь від фрукта. Ягоди містять вітамін С та елагову кислоту, що перешкоджає розпаду колагену під впливом сонячного проміння. Тому кожного дня треба з’їдати хоча б по жмені ягід.

містять вітамін С та елагову кислоту, що перешкоджає розпаду колагену під впливом сонячного проміння. Тому кожного дня треба з’їдати хоча б по жмені ягід. Чіа. Це насіння містить рослинні поліненасичені жири омега-3, тому сприяють омолодженню та еластичності шкіри. Для того, щоб уповільнити старіння шкіри, треба споживати 20 грамів насіння чіа щодня.

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