Вічна молодість гарантована: лікарі назвали 10 продуктів, які зупиняють старіння

Змінивши своє харчування можна уповільнити процеси старіння.
Хто з нас не хоче сповільнити старіння? І така можливість є, лікарі рекомендують їсти продукти, багаті колагеном. Медики пояснюють, що колагеновий білок міститься лише у м’ясі та рибі. Але його неможливо отримати у чистому вигляді, оскільки білок в організмі розщеплюється на амінокислоти. Тому до свого щоденного раціону треба включати білкову їжу та продукти з умістом цинку й вітаміну С, які допомагають організму виробляти колаген. Розповідаємо, які продукти треба їсти, щоб сповільнити процеси старіння.
Які продукти містять колаген: повний список
До цього переліку входять яйця, нежирні молочні продукти, пісне м‘ясо, риба, морепродукти, бобові, цитрусові, овочі тощо.
Топ-10 продуктів, що багаті колагеном.
- Кістковий бульйон. Якщо інші продукти стимулюють вироблення колагену, то в кістковому бульйоні він міститься в активній формі й відразу засвоюється організмом. Бульйон з яловичих кісток багатий колагеном першого типу, що сприяє еластичності шкіри і розгладженню зморшок. Курячий та індичий бульйон сприяє зміцненню суглобів, бо має колаген другого типу. Щоб ефект від продукту був максимальним, його треба вживати щоденно по 200 грамів.
- Яйця. Готовий колаген міститься у приготованому курячому жовтку. Окрім того, яйця містять сірку, що сприяє виробленню колагену. Також сірка допомагає виведенню токсинів з організму, які здатні руйнувати колаген. Двох яєць на день буде цілком достатньо, щоб підтримувати належний рівень колагенового білку в організмі.
- Лососева риба. Цей продукт активує вироблення колагену в організмі. Червона риба містить жири омега-3, цинк та інші мінерали, що сприяють синтезу колагену та зволоженню шкіри. Лососеву рибу рекомендовано вживати тричі на тиждень.
- Гарбузове насіння. Найкориснішим буде смажене насіння, яке містить цинк, що уповільнює розпад білка, стимулюючи вироблення колагену. На день треба з’їдати хоча б дві столові ложки гарбузового насіння.
- Зелені листкові овочі. Ці продукти містять хлорофіл, що збільшує кількість колагену в шкірі. За рахунок антиоксидантних властивостей цей мікроелемент здатен захищати шкіру від УФ-променів, таким чином запобігаючи появі зморшок та передчасному старінню.
- Цитрусові. Фрукти містять багато вітаміну С, що бере участь у виробленні колагену. Треба з’їдати 2 фрукти щодня, щоб забезпечити добову норму вітаміну С для організму.
- Томати. У помідорах міститься лікопен – це антиоксидантна сполука, що забезпечує синтез колагену та захищає шкіру від УФ-променів. Найбільше лікопену міститься в оброблених помідорах, тому томатні супи та соки принесуть максимальну користь для організму.
- Авокадо містить вітамін Е, що перешкоджає розпаду колагену в організмі. А жири, що містяться в авокадо, допомагають виробленню колагенового білку. Лікарі рекомендують їсти пів авокадо щодня, щоб отримати максимальну користь від фрукта.
- Ягоди містять вітамін С та елагову кислоту, що перешкоджає розпаду колагену під впливом сонячного проміння. Тому кожного дня треба з’їдати хоча б по жмені ягід.
- Чіа. Це насіння містить рослинні поліненасичені жири омега-3, тому сприяють омолодженню та еластичності шкіри. Для того, щоб уповільнити старіння шкіри, треба споживати 20 грамів насіння чіа щодня.
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