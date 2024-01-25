Від цих гарнірів жінки після 40 років швидко набирають зайву вагу: що можна їсти натомість

До цього списку потрапили рис та картопля, що здається досить дивним, адже цю їжу відносять до здорової. Втім, дієтологи рекомендують бути з цими гарнірами обережними, щоб не нашкодити своїй фігурі. Розповідаємо, які страви можуть спричинити проблеми із зайвою вагою, а які не зашкодять вашій фігурі, їх можна їсти постійно.

Які гарніри можуть спричинити проблеми із зайвою вагою

Картопля. Якщо ви дуже любите картоплю, то її краще їсти теплою, щоб знизити кількість калорій, тоді вона буде безпечною для фігури. У відвареній картоплі крохмаль перетворюється на речовину, що подібна рослинній клітковині. Тому після її вживання відчуття ситості зберігається досить довго. Але якщо картоплю їсти гарячою, то це може призвести до швидкого набору зайвої ваги. Перед тим, як посмажити картоплю, її краще почистити і залишити на ніч у воді, від цього вміст крохмалю зменшиться на 80%. Тоді улюблена страва жодним чином не зашкодить вашій фігурі.

Якщо ви дуже любите картоплю, то її краще їсти теплою, щоб знизити кількість калорій, тоді вона буде безпечною для фігури. У відвареній картоплі крохмаль перетворюється на речовину, що подібна рослинній клітковині. Тому після її вживання відчуття ситості зберігається досить довго. Але якщо картоплю їсти гарячою, то це може призвести до швидкого набору зайвої ваги. Перед тим, як посмажити картоплю, її краще почистити і залишити на ніч у воді, від цього вміст крохмалю зменшиться на 80%. Тоді улюблена страва жодним чином не зашкодить вашій фігурі. Рис. Дієтологи радять їсти рис також теплим, щоб він не впливав на набір зайвих кілограмів. Цей крохмалистий продукт перед вживанням не рекомендовано доводити до повної готовності. У кулінарії є поняття "альденте" - напівготовність. Кухарі під час приготування страви вимикають плиту за 2-3 хвилини до повної готовності. Для того, аби перетравити таку їжу, організм витратить більше сил, спалюючи значну частину калорій. Тому проблем із зайвими кілограмами можна не боятися.

Дієтологи радять їсти рис також теплим, щоб він не впливав на набір зайвих кілограмів. Цей крохмалистий продукт перед вживанням не рекомендовано доводити до повної готовності. У кулінарії є поняття "альденте" - напівготовність. Кухарі під час приготування страви вимикають плиту за 2-3 хвилини до повної готовності. Для того, аби перетравити таку їжу, організм витратить більше сил, спалюючи значну частину калорій. Тому проблем із зайвими кілограмами можна не боятися. Макарони. Це ще одна страва, яку краще їсти теплою, щоб уникнути проблем із зайвими кілограмами на тілі. Подібно до рису та картоплі, це допоможе знизити калорійність продукту, але забезпечить відчуття ситості надовго. Під час вживання макаронів варто уникати кетчупу та майонезу, краще додавати натуральні овочеві соуси.

Яка їжа не призведе до появи зайвої ваги

На щастя, є багато продуктів, які вкрай корисні і дуже смачні. А також від їхнього споживання не виникає проблем із зайвою вагою і їх можна їсти, коли заманеться.

Біла риба. Така риба не містить жирів та вуглеводів, зате багата на поліненасичені жири омега-3 і фосфор. До такої належить карась, окунь, хек, тріска, мерлан тощо.

Така риба не містить жирів та вуглеводів, зате багата на поліненасичені жири омега-3 і фосфор. До такої належить карась, окунь, хек, тріска, мерлан тощо. Нежирне м’ясо містить багато білків і забезпечує відчуття ситості надовго. Це може бути м’ясо курки чи індика, а також яловичина.

містить багато білків і забезпечує відчуття ситості надовго. Це може бути м’ясо курки чи індика, а також яловичина. Овочі містять рослинну клітковину, тому насичують організм на тривалий проміжок часу. А також забезпечують усіма необхідними мінералами, вітамінами та мікроелементами і зовсім не містять жирів. Це можуть бути шпинат, броколі, зелений листковий салат, спаржа, морква, цибуля, помідори і ще дуже багато овочів, які вкрай корисні для організму.

містять рослинну клітковину, тому насичують організм на тривалий проміжок часу. А також забезпечують усіма необхідними мінералами, вітамінами та мікроелементами і зовсім не містять жирів. Це можуть бути шпинат, броколі, зелений листковий салат, спаржа, морква, цибуля, помідори і ще дуже багато овочів, які вкрай корисні для організму. Ракоподібні та молюски. Морепродукти майже не містять жиру, багаті на йод, цинк та фосфор, мають багато білка і в них зовсім немає вуглеводів. Це креветки, устриці, кальмари, мідії тощо.

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