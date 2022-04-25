Від гепатиту невідомого походження загинула дитина: триває розслідування

Хворобу фіксують у 12 країнах світу.

У світі зафіксували 169 випадків зараження дітей вірусом гепатиту невідомого походження.

Одна дитина загинула від нового вірусу.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоровʼя (ВООЗ).

Згідно з даними ВООЗ, випадки захворювання вже зареєстрували у Великій Британії (114), Іспанії (13), Ізраїлі (12), Сполучених Штатах Америки (9), Данії (6), Ірландії (5), Нідерландах (4), Італії (4), Норвегії (2), Франції (2), Румунії (1) та Бельгії (1).

Переважно захворювання фіксують у дітей від 1 місяця до 16 років.

Захворювання проявляється як гострий гепатит, запалення печінки, з помітно підвищеним рівнем печінкових ферментів.

Симптоми гепатиту

У багатьох випадках виявлялися шлунково-кишкові симптоми, зокрема біль у животі, а також діарея, блювота, що передують розвитку важкого гострого гепатиту.

10% дітей із цією недугою потребували пересадки печінки. У ВООЗ зазначають, що у жодному цих випадків віруси гепатиту типу A, B, C, E і D не були виявлені.

Також у більшості заражених не фіксували підвищеної температури тіла та лихоманки, водночас у 74 випадках було виявлено аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання у людей.

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Наразі у країнах, де було виявлено найбільше випадків захворювання, тривають розслідування, які міститимуть детальну історію клінічної хвороби та впливу, токсикологічні тести та додаткові мікробіологічні тести.

Зокрема це стосується Британії, там виявили 114 дітей із такою недугою.