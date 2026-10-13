Від гарячої ванни до тісних джинсів: 8 непомітних звичок, які щодня руйнують ваші вени

Варикоз не любить нерухомість / © Фото з відкритих джерел

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Розширені вени на ногах можуть спричиняти біль, набряки щиколоток, відчуття важкості та напруження. Найчастіше дискомфорт посилюється ввечері, особливо після тривалого сидіння або стояння. Хоча схильність до варикозу значною мірою залежить від спадковості, певні повсякденні звички здатні погіршувати симптоми.

Про це пише Egészségkalauz.

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1. Годинами сидите на одному місці

Тривале сидіння — одна з поширених причин посилення дискомфорту в ногах. Коли людина довго залишається нерухомою, м’язи гомілок майже не працюють, через що їм складніше допомагати венозній крові повертатися до серця.

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Саме литкові м’язи відіграють важливу роль у кровообігу нижніх кінцівок. Під час ходьби вони скорочуються і допомагають проштовхувати кров венами вгору.

«М’язи литок працюють як природний насос», — йдеться у публікації.

Через тривалу нерухомість до кінця дня щиколотки можуть набрякати, а ноги — ставати важкими й напруженими. Особливо це стосується людей, які працюють за комп’ютером, багато часу проводять за кермом або довго сидять за робочим столом.

Щоб зменшити дискомфорт, варто щонайменше раз на годину вставати та кілька хвилин ходити. Якщо це неможливо, можна періодично обертати стопами, підтягувати носки на себе і піднімати п’яти, не встаючи зі стільця.

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2. Увесь день стоїте майже без руху

Тривале стояння без зміни положення тіла також створює додаткове навантаження на вени. Через силу тяжіння крові складніше повертатися від нижніх кінцівок до серця, а литкові м’язи без активного руху не працюють так ефективно, як під час ходьби.

Тому наприкінці зміни втому й набряки ніг можуть відчувати перукарі, продавці, медичні працівники та представники інших професій, робота яких передбачає тривале стояння.

Якщо немає можливості регулярно сідати, варто час від часу переносити вагу з однієї ноги на іншу, підійматися навшпиньки або робити кілька кроків. Такі прості рухи допомагають активізувати м’язи гомілок.

У деяких випадках полегшити симптоми можуть компресійні панчохи. Однак їхній тип і ступінь компресії бажано узгодити з лікарем, особливо за наявності інших судинних захворювань.

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3. Мало рухаєтеся

Малорухливий спосіб життя зменшує активність м’язів, які допомагають венозній крові циркулювати. Як результат, сильніше можуть проявлятися важкість у ногах, набряки та відчуття напруження.

Для підтримання кровообігу корисні регулярна ходьба, їзда на велосипеді та плавання. Ці види фізичної активності залучають м’язи ніг і зазвичай не створюють надмірного навантаження на суглоби.

Водночас необов’язково одразу починати інтенсивні тренування. Навіть щоденні прогулянки можуть бути корисними для людей, які більшу частину дня проводять сидячи.

Водночас фізична активність не здатна самостійно прибрати вже розширені вени. Її основна користь полягає в підтриманні кровообігу, зменшенні окремих симптомів і збереженні загального здоров’я.

4. Не стежите за масою тіла

Надмірна вага та ожиріння можуть збільшувати навантаження на венозну систему нижніх кінцівок. Зокрема, збільшення внутрішньочеревного тиску може ускладнювати повернення крові від ніг до серця.

Зайва маса тіла також пов’язана з вищим ризиком тяжчих проявів хронічних захворювань вен та їхніх ускладнень.

Якщо людина має надмірну вагу, поступове й стабільне її зниження може допомогти зменшити набряки та відчуття важкості в ногах. Важливими залишаються регулярна фізична активність і збалансоване харчування.

Однак схуднення саме собою не прибирає вже сформовані варикозні вени. Якщо вони спричиняють біль або інші симптоми, може знадобитися окреме лікування.

5. Часто приймаєте гарячу ванну або довго відвідуєте сауну

Під дією тепла судини розширюються. Через це деякі люди з варикозом помічають, що після гарячої ванни, тривалого перебування в сауні або на сонці ноги сильніше набрякають, а відчуття напруження посилюється.

Це не означає, що людям із варикозом потрібно повністю відмовитися від гарячої води чи сауни. Важливо стежити за власним самопочуттям і зважати на реакцію організму.

Якщо після гарячої ванни регулярно виникає дискомфорт, варто обирати помірнішу температуру води та не перебувати довго в умовах сильного теплового навантаження.

Коротке обливання ніг приємно прохолодною водою може тимчасово полегшити неприємні відчуття. Проте воно не усуває причину варикозу та не відновлює роботу пошкоджених венозних клапанів.

6. Носите надто тісний одяг

Одяг, який сильно стискає стегна, ділянку під колінами або талію, може посилювати відчуття напруження і дискомфорту в ногах. Тому варто обирати речі, які не перетискають тіло та не обмежують рухів.

Водночас важливо відрізняти звичайний тісний одяг від медичного компресійного трикотажу. Компресійні панчохи створюють контрольований тиск на нижні кінцівки, що за правильного використання може полегшувати венозний відтік і зменшувати набряки.

Звичайні тісні шкарпетки або штани не забезпечують такого контрольованого впливу та можуть спричиняти додатковий дискомфорт.

Сам собою одяг не вважається основною причиною варикозу. Однак зручне взуття і речі, які не здавлюють ноги, допомагають уникати зайвого тиску та не заважають рухатися.

7. Не піднімаєте ноги під час відпочинку

Ввечері, після тривалого перебування на ногах, симптоми варикозу можуть ставати помітнішими. У цей час відпочинок із піднятими ногами здатний зменшити тиск у венах і сприяти відтоку рідини від нижніх кінцівок.

Під час відпочинку можна покласти ноги на подушку або валик так, щоб вони опинилися вище рівня серця. Це може тимчасово зменшити набряк і відчуття напруження, особливо після робочого дня, проведеного стоячи.

Навіть короткий період відпочинку в такому положенні іноді допомагає полегшити симптоми.

Проте підняття ніг — це спосіб зменшення дискомфорту, а не лікування самого варикозу. Воно не відновлює пошкоджені венозні клапани та не замінює медичної допомоги, якщо захворювання прогресує.

8. Ігноруєте перші симптоми варикозу

Варикоз не завжди обмежується косметичними змінами. Іноді захворювання супроводжується тривалими порушеннями венозного кровообігу, які поступово впливають на шкіру та навколишні тканини.

Серед ранніх проявів — втома ніг, відчуття важкості, набряки біля щиколоток і свербіж. На пізніших стадіях шкіра може набувати коричнюватого відтінку, запалюватися, ущільнюватися, а у важких випадках можуть виникати виразки гомілки, які довго не загоюються.

Якщо розширені вени регулярно болять, набряки не минають або з’являються зміни шкіри, варто звернутися до судинного хірурга чи флеболога. За потреби лікар призначить ультразвукове дослідження вен, щоб оцінити їхній стан і напрямок кровотоку.

Особливо важливо не списувати всі симптоми на вже відомий варикоз. Раптовий набряк однієї ноги, біль, незвичне тепло або зміна кольору шкіри можуть свідчити про тромбоз і потребують термінового медичного огляду. Якщо одночасно з’явилися раптова задишка чи біль у грудях, потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Чому виникає варикоз і чи можна його попередити

Варикоз пов’язаний із порушенням роботи клапанів у венах, через яке частина крові рухається назад і тиск усередині судин зростає. Вени поступово розширюються, подовжуються та стають звивистими.

На розвиток захворювання впливають спадкова схильність, вік, вагітність і гормональні зміни. Тому варикоз може виникнути навіть у людини, яка регулярно займається спортом, має нормальну вагу та уважно ставиться до способу життя.

Зміна повсякденних звичок не завжди дозволяє запобігти захворюванню, але може допомогти контролювати його прояви. Регулярний рух, перерви під час тривалого сидіння чи стояння, комфортне взуття та своєчасне звернення до лікаря сприяють підтриманню здоров’я ніг.

Варикоз і проблеми з венами — останні новини

Важкість і набряки ніг часто пов’язують із варикозом, проте такі симптоми іноді можуть свідчити про небезпечніші порушення кровообігу. У матеріалі про симптоми тромбозу, які легко пропустити, опублікованому 12 жовтня, йдеться про те, що тромб у глибокій вені не завжди спричиняє сильний біль. Насторожити мають раптовий набряк однієї ноги, зміна кольору шкіри або незвичне тепло в кінцівці.

Звертати увагу варто не лише на очевидні набряки. Ще у вересні медики пояснювали, що одна нога, яка раптово стала теплішою за іншу, також може бути ознакою тромбозу глибоких вен, особливо якщо одночасно виникли біль, набряк або зміна кольору шкіри. Самостійно визначити причину таких симптомів неможливо, тому в разі їхньої появи потрібен медичний огляд.

Водночас набряки не завжди пов’язані лише з венами. Якщо після натискання пальцем на ділянці щиколотки залишається помітна ямка, це може бути ознакою накопичення рідини в тканинах. Такий набряк може вказувати на серцеву недостатність, особливо якщо він супроводжується задишкою, постійною втомою або прискореним серцебиттям. Тому нові чи стійкі набряки ніг не варто автоматично пояснювати варикозом — важливо встановити їхню справжню причину.

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