Від квітня всі рецептурні ліки видаватимуть за електронним рецептом

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП.
Від квітня 2023 року всі рецептурні ліки відпускатимуть за електронним рецептом.
Про це повідомляє МОЗ.
Зазначається, що електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.
Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП.
Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.
Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.
Нагадаємо, від серпня 2022 року антибіотики почали продавати виключно за електронним рецептом.
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