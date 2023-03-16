Від квітня всі рецептурні ліки видаватимуть за електронним рецептом

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП.

Від квітня 2023 року всі рецептурні ліки відпускатимуть за електронним рецептом.

Про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.

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Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП.

Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.

Нагадаємо, від серпня 2022 року антибіотики почали продавати виключно за електронним рецептом.

Антибіотики в аптеках відпускатимуть за електронним рецептом

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