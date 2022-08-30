Від початку повномасштабної війни 6,7 млн українців стали біженцями у Європі: як отримати там медичну допомогу

За даними ООН, від початку повномасштабної війни близько 6,7 млн українців стали біженцями у країни Європи. Усі вони потребують захисту та підтримки.

Про це повідомляє МОЗ.

Для полегшення доступу українців до медичної допомоги низка європейських країн розробила спеціальні заходи.

Як отримати медичну допомогу в Польщі, Словаччині, Німеччині та Молдові

Польща надала доступ до державної медицини українцям так само, як і своїм громадянам.

В Словаччині українці зі статусом тимчасового захисту можуть отримати безкоштовно необхідне медичне обслуговування в обсязі, який визначається страховою VSZP. Докладний перелік доступних безкоштовних послуг залеить від статусу особи, яка на них претендує.

Українці отримають доступ до таких самих послуг, що і німці.

У Молдові деякі приватні заклади та лікарі-добровольці готові надати безкоштовну допомогу українцям.

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