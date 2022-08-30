Від початку повномасштабної війни 6,7 млн українців стали біженцями у Європі: як отримати там медичну допомогу

Найбільше наших співвітчизників виїхало у Польщу, Словаччину, Румунію, Німеччину, Чехію.
За даними ООН, від початку повномасштабної війни близько 6,7 млн українців стали біженцями у країни Європи. Усі вони потребують захисту та підтримки.
Про це повідомляє МОЗ.
Для полегшення доступу українців до медичної допомоги низка європейських країн розробила спеціальні заходи.
Як отримати медичну допомогу в Польщі, Словаччині, Німеччині та Молдові
Польща надала доступ до державної медицини українцям так само, як і своїм громадянам.
В Словаччині українці зі статусом тимчасового захисту можуть отримати безкоштовно необхідне медичне обслуговування в обсязі, який визначається страховою VSZP. Докладний перелік доступних безкоштовних послуг залеить від статусу особи, яка на них претендує.
Українці отримають доступ до таких самих послуг, що і німці.
У Молдові деякі приватні заклади та лікарі-добровольці готові надати безкоштовну допомогу українцям.
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