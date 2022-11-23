Від профоглядів до лікування раку простати: які послуги з підтримки чоловічого здоров’я надаються безкоштовно

Програма медичних гарантій покриває послуги підтримки чоловічого здоров’я: від профілактичних оглядів у сімейного лікаря до лікування раку простати у спеціалізованих медичних закладах.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

"Перший порадник при будь-яких проблемах зі здоров’ям – сімейний лікар. Саме він стежить за загальним станом здоров’я пацієнтів та проводить профілактичні огляди", – зазначають фахівці.

Профілактичні огляди для чоловіків: хто у групі ризику

Регулярні профогляди необхідно проводити, особливо якщо ви належите до груп ризику (чоловіки старше 40 років). Адже онкологічні хвороби на ранніх стадіях часто не мають виразних симптомів. Огляди дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях і підвищують шанси на одужання.

Термінові огляди: які симптоми мають насторожити

Негайно зверніться до свого лікаря при перших ознаках раку простати:

проблеми з сечовипусканням,

біль у спині, стегні чи тазу.

Лікар оцінить симптоми та за потреби призначить аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА).

За необхідності сімейний лікар або терапевт випише направлення до уролога. При зверненні з направленням від сімейного лікаря прийом безкоштовний.

Якщо є показання, то уролог або сімейний лікар надасть направлення на ранню діагностику новоутворень. Наприклад, ультразвукове дослідження простати, ректальне дослідження, біопсію тощо.

Програмі медичних гарантій виділено шість пріоритетних досліджень для ранньої діагностики онкології. Актуальними для чоловіків є:

колоноскопія — дослідження кишківника;

гастроскопія — дослідження шлунка;

бронхоскопія — дослідження бронхів;

цистоскопія — дослідження уретри та сечового міхура.

Для пацієнта безкоштовними є:

сама процедура з анестезією;

гістологічне дослідження взятого матеріалу за потреби;

аналіз та опис результатів дослідження.

Пройти ці дослідження безоплатно пацієнт може у закладах, що мають договір з НСЗУ. Знайти найближчий медзаклад, яка має договір з НСЗУ, можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Якщо в пацієнта виявили новоутворення, шляхи розвитку ситуації можуть бути різними, все залежить від стану пацієнта. Від активного спостереження без втручань до лікування медикаментами, хірургічного втручання та променевої чи хіміотерапії.

Нагадаємо, рак простати, чи передміхурової залози, – це злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелію передміхурової залози. Цей вид онкології вважають найбільш поширеним захворюванням серед чоловіків.

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