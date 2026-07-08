Від ранкового болю до тривоги: які маловідомі ознаки вказують на високий кров’яний тиск

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Підвищений кров’яний тиск недарма називають «тихим убивцею», адже цей небезпечний стан роками розвивається без жодних видимих симптомів, поки не завдасть нищівного удару по організму. За відсутності своєчасного лікування та контролю стабільно високий кров’яний тиск критично виснажує судини, що в рази підвищує ризик виникнення інфарктів, інсультів, важких уражень нирок та судинної деменції.

Про це пише Daily Express.

Досвідчений медик Демьєн назвав п’ять попереджувальних ознак того, що цей у вас може бути підвищений кров’яний тиск.

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За словами фахівця, підступність гіпертонії полягає в тому, що зазвичай людина почувається цілком нормально, навіть не підозрюючи про небезпеку. Демієн зазначає, що ця проблема стосується багатьох дорослих, і більшість із них просто не знають про свій реальний стан.

Одним із неочевидних сигналів організму може бути ранковий головний біль. Спеціаліст підкреслює, що мова йде не про поодинокі випадки, а саме про хронічний, регулярний дискомфорт одразу після прокидання, який у жодному разі не можна залишати поза увагою.

Також варто звернути увагу на зір і обов’язково проконсультуватися з лікарем, якщо перед очима з’являються плями, туман або виникають раптові епізоди погіршення видимості. Це пов’язано з тим, що дрібні капіляри в органах зору є надзвичайно вразливими до будь-яких стрибків тиску всередині судинної системи.

Ще одним тривожним маркером є виражена задишка під час звичних справ, які раніше не вимагали значних зусиль. Наприклад, навіть після звичайного підйому сходами людина може відчути, що починає хапати ротом повітря та дихати набагато важче, ніж зазвичай.

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Також серед ознак підвищеного кров’яного тиску медик називає носову кровотечу. Він зауважив, що поодинокі випадки не є серйозною ознакою, однак часті або сильні носові кровотечі в поєднанні з будь-якими іншими перерахованими вище симптомами не слід ігнорувати.

П’ята ознака, яка за словами Демієна «часто залишається поза увагою», — це відчуття тривоги.

«Пацієнти часто говорять про відчуття, яке вони не можуть пояснити, і це відчуття тривоги або неспокою», — розповів лікар.

Фахівці зазначають, що єдиним способом з’ясувати, чи є у вас високий кров’яний тиск, — це перевірити його. Хоча цей стан має мало попереджувальних ознак, деякі симптоми можуть вказувати на те, що саме в ньому полягає проблема.

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Нагадаємо, бритаський лікар-кардіолог назвав чотири фрукти, регулярне вживання яких допомагає суттєво зміцнити судини та знизити ризик серцевих патологій.

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