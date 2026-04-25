Від цього захворювання зменшується пеніс: що потрібно знати чоловікам

Медичні експерти детально описали симптоми маловідомого, але досить поширеного захворювання, яке може призвести до деформації та зменшення розміру статевого члена. За статистикою, цей стан, відомий як хвороба Пейроні (ХП), вражає кожного десятого чоловіка, найчастіше — у віці після 40 років.

Згідно з даними, хвороба Пейроні — це стан, за якого в глибоких тканинах під шкірою статевого члена утворюється фіброзна рубцева тканина. Це не просто косметичний дефект, а серйозна медична проблема, що впливає на фізіологію ерекції.

Основними ознаками захворювання є:

Наявність відчутних рубців (бляшок) під шкірою;

Значне викривлення або вигин органа під час ерекції;

Проблеми з досягненням або підтримкою ерекції (еректильна дисфункція);

Зменшення довжини або обхвату статевого члена;

Больові відчуття.

Доктор Чун Тан пояснює, що найпоширенішим сигналом, на який варто звернути увагу, є раптова зміна форми органа.

«Хвороба Пейроні характеризується утворенням фіброзної рубцевої тканини, що призводить до викривлення або вигину під час ерекції. Ця рубцева тканина, відома як бляшка, може утворюватися на одній стороні, викликаючи нахил або викривлення», — зазначив доктор.

Лікар також наголосив, що такі зміни часто супроводжуються психологічним дискомфортом, стресом та тривогою, проте соромитися цього стану не варто — він потребує професійної медичної допомоги.

Чи можна вилікувати цю хворобу

На жаль, хвороба Пейроні рідко минає сама по собі. У більшості випадків без належного лікування стан може поступово погіршуватися. Раннє звернення до лікаря дає найкращі шанси на поліпшення ситуації або запобігання подальшій деформації.

Сучасна медицина пропонує кілька шляхів вирішення проблеми:

Медикаментозне лікування: використання спеціальних препаратів для розм’якшення рубцевої тканини. Тракційна терапія: використання пристроїв для вирівнювання органа. Ін’єкційна терапія: введення ліків безпосередньо в область бляшки. Хірургічне втручання: застосовується у важких випадках для вирівнювання або відновлення функцій.

«Варіанти лікування розрізняються залежно від причини та ступеня тяжкості. Якщо когось турбує викривлення, слід негайно звернутися до лікаря для обстеження», — підсумував доктор.

Фахівці закликають чоловіків не ігнорувати біль або зміну довжини органа, оскільки сучасні методи дозволяють ефективно впоратися із симптомами та повернути якість в інтимне життя.

