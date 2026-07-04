Від йоги до енергетиків: невролог попередив про звички, які можуть непомітно наближати інсульт

Інсульт / © pixabay.com

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Деякі звичні заняття можуть становити небезпеку для здоров’я, якщо виконувати їх неправильно. Сертифікований невролог Байбінг Чен розповів, яких ситуацій уникає сам, щоб знизити ризик інсульту.

Про це повідомляє Mirror.

За словами лікаря, йога загалом позитивно впливає на здоров’я, однак деякі пози, пов’язані з різким згинанням або надмірним перерозгинанням шиї, потребують обережності. Невролог пояснив, що в поодиноких випадках такі рухи можуть спричинити розшарування артерії — пошкодження стінки судини, яке здатне призвести до інсульту. Тому під час занять він радить не перевантажувати шию.

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Ще одним потенційним ризиком лікар назвав піднімання надто великих ваг із затримкою дихання. За його словами, під час такої техніки, відомої як проба Вальсальви, артеріальний тиск може різко зрости до дуже високих значень, що створює значне навантаження на судини мозку. Байбінг Чен зазначив, що у своїй практиці зустрічав пацієнтів із крововиливами в мозок після подібних вправ. Натомість він рекомендує обирати помірніші ваги, збільшувати кількість повторень і не затримувати дихання під час тренувань.

Окремо невролог закликав уникати енергетичних напоїв. Він пояснив, що вони часто містять великі дози кофеїну та інші стимулятори, зокрема гуарану й таурин. На його думку, таке поєднання може негативно впливати на регуляцію тонусу кровоносних судин і підвищувати ризик небезпечних порушень серцевого ритму. Якщо при цьому утворюються тромби, вони можуть потрапити до судин головного мозку та спровокувати інсульт.

Також лікар розповів, що спостерігав випадки ураження нервової системи, які пов’язував із надмірним вживанням вітамінів групи B, що входять до складу деяких енергетичних напоїв.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, що майже всі серцеві напади та інсульти у великому дослідженні були пов’язані з чотирма основними факторами ризику.

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