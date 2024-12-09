Відмова лише від одного продукту призупинить процес старіння шкіри і появу зморшок

Природні процеси старіння ніхто не відміняв, однак відтермінувати їх цілком можливо, треба лише відмовитися від одного найпопулярнішого продукту.

Медики говорять, якщо відмовитися від цукру, можна уникнути передчасного старіння, також вирішити проблеми в’ялості шкіри і зберегти її молодість на довгі роки.

Як цукор впливає на процеси старіння шкіри: пояснення лікарів

Якщо в організмі немає належної кількості вітамінів, мінералів, білків та антиоксидантних сполук, жодні маски, креми чи дороговартісні процедури не допоможуть подовжити молодість шкіри. Бо стан шкіри, волосся та нігтів безпосередньо залежить від того, що ми їмо.

На стрімкий процес старіння шкіри прямо впливає цукор. Якщо шкіра втратила свою еластичність і пружність, з’являються зморшки, лікарі рекомендують відмовитися від вживання цукру. Бо саме швидкі вуглеводи, які містяться в цьому продукті, призводять до швидкого старіння клітин організму та шкіри, також з’являються набряки на тілі й під очима.

Медики пояснюють це тим, що вуглеводи цукру розпадаються на вуглекислий газ і воду, яка застоюється в організмі, провокуючи появу зморшок і набряків. До того ж, за вживання цукру починає гинути колаген, шкіра починає провисати, особливо на обличчі.

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