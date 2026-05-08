Відмова від кави на два тижні: що зміниться в організмі

Вплив кави на флору кишківника подвійний / © Pixabay

Реклама

Регулярне вживання кави — незалежно від того, чи п’єте ви її з кофеїном, чи без кофеїну — фундаментально змінює мікробний ландшафт кишківника і не тільки.

Про це пише видання earth.com.

Експерти здійснили експеремент — учасники відмовилися від кави на 14 днів.

Реклама

Найбільшою зміною було те, що рівень артеріального тиску знизився у тих, хто вживав каву, протягом 2-тижневого періоду утримання.

Далі, як і очікувалося, рівень кофеїну та продуктів його розпаду, а також сполука під назвою гіпурова кислота, різко знизився у зразках калу.

Певні кишкивникові бактерії, які процвітали завдяки каві, зникли. Водночас мікробна молекула, яку пригнічувала кава, відновилася.

Крім цього, результати досліджень показали, що сонливість та головний біль зменшилися після перших кількох днів утримання від кави, а енергія почала повертатися до нормального рівня.

Реклама

Яка кава корисніша

Чорна — найкраща. Молоко може заважати засвоєнню поліфенолів, а цукор і вершки перетворюють напій на десерт.

Арабіка чи робуста

Світле обсмажування зберігає більше антиоксидантів. Робуста при слабкому обсмажуванні виграє в арабіки за вмістом корисних сполук.

Мелена чи розчинна

Реклама

Розчинна кава містить більше поліфенолів, але також і значно більше акриламіду — речовини, яка за високих доз може бути шкідливою. Мелена кава в цьому плані безпечніша.

Фільтрована чи нефільтрована

Нефільтрована кава багата на дитерпени (кафестол, кахвеол), але й може підвищувати холестерин. Фільтрована безпечніша для судин.

Раніше повідомлялося, що кава захищає організм від старіння, зв’язуючись з рецептором NR4A1, білком, що бере участь у регуляції стресу, запаленні та відновленні клітин.

Реклама

Новини партнерів