Кава / © pexels.com

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Кава — щось більше, ніж швидкий спосіб прокинутися. Дані вказують на те, що її вплив на людський організм значно глибший, ніж просте підвищення рівня кофеїну. Однак її вживання впливає не лише на бадьорість, а й на мікробіом кишківника, тобто сукупність мікроорганізмів, які живуть у травній системі.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Учені виявили зниження рівня артеріального тиску в любителів кави протягом двотижневого періоду утримання. Далі, як і очікувалося, різко знизився вміст кофеїну та продуктів його розпаду, а також пов’язаної з кавою сполуки, відомої як гіппурова кислота, у зразках калу.

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Деякі кишківникові бактерії, які процвітали завдяки каві, зникли після припинення вживання. Водночас, мікробна молекула, пригнічена кавою, відновилася. Зазначимо, що ця молекула вивчалася в інших дослідженнях і, ймовірно, допомагає герметизувати слизову оболонку кишківника та зменшити запалення.

Сонливість і головний біль також зменшилися після перших кількох днів утримання від кави, і рівень енергії почав поступово повертатися до норми. Вплив відмови від кави на пам’ять виявився справжнім винятком з експерименту. Результати показали, що лише ті, хто пив каву без кофеїну, показали явне поліпшення в завданні на вербальну пам’ять.

Водночас зміни мікробіому не означають, що відмова від кави обов’язково корисніша для здоров’я. Дослідники не встановили, що кишківникова мікрофлора людей, які не п’ють каву, є здоровішою. Двотижнева відмова також не довела конкретної клінічної користі, а довгострокові наслідки залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що кава «3-в-1» у пакетиках є шкідливою через свій склад, де на перших місцях замість кави — цукор, глюкозно-фруктозний сироп і гідрогенізована пальмова олія, а частка самої кави становить менше 8%.

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