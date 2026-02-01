Відмовтеся від цих продуктів, якщо хочете добре спати

Мільйони людей у світі страждають від безсоння / © Credits

Чимало факторів заважають нам зануритися в глибокий сон вночі, і вживання певних продуктів може бути однією з причин. Уникнення низки продуктів — це вірний спосіб покращити ваші шанси на спокійну ніч.

Про це пише Lovefood.

Попкорн

Звичайний попкорн — це смачна закуска, але у вас можуть виникнути проблеми зі сном, якщо ви додасте будь-які ароматизатори до свіжозвареного попкорну. Незалежно від того, чи полюбляєте ви солодкий, солоний чи маслянистий, ароматизація попкорну зазвичай передбачає додавання додаткового жиру, цукру та солі, що може спричинити проблеми. Різке підвищення рівня цукру в крові, зневоднення та дискомфорт у шлунку — серед проблем, з якими ви можете зіткнутися.

Селера

Маючи майже невелику кількість калорій, селера — це корисна закуска, яку можна вживати протягом дня. Є лише одна проблема, яка робить вживання її нерозумним вибором перед сном — це високий вміст води. Хоча вона ідеально підходить для підтримки водного балансу в інший час, вона може змусити вас вставати прокидатися вночі.

Сухофрукти

Деякі сухофрукти цілком підходять для перекусу перед сном, але краще перевірити етикетку на упаковці, перш ніж насолоджуватися ними. Деякі сухофрукти оброблені та містять доданий цукор (який, як відомо, саботує сон), тоді як інші можуть бути важкими для перетравлення, що викликає нічний дискомфорт. Вибирайте сухофрукти з високим вмістом магнію, такі як чорнослив, оскільки вони можуть сприяти розслабленню.

Молочні продукти

Молочних продуктів краще уникати перед сном, незважаючи на те, що молоко містить триптофан, гормон, який часто вважається причиною сонливості. Саме жир і білок у молоці можуть заважати заснути, оскільки вони можуть порушити травлення. Замість склянки молока або гарячого шоколаду випийте трохи води або чаю без кофеїну, але не надто близько до сну.

Цитрусові

Незалежно від того, чи боретеся ви з кислотним рефлюксом чи ні, рекомендується уникати цитрусових перед нічним сном через їх високий рівень кислотності. Фрукти, включаючи апельсини, лимони, лайми, грейпфрути та мандарини, можуть містити багато вітаміну С, але вони не найлегше перетравлюються, і вони можуть викликати нетравлення шлунку та печію.

Продукти на томатній основі

Якщо ви страждаєте від кислотного рефлюксу, ви вже знаєте про побічні ефекти, які можуть викликати помідори, але ці дуже кислі фрукти також можуть спричиняти такі проблеми, як печія та нетравлення шлунку, які посилюються, коли ми лежимо. Це стосується і продуктів з несвіжих томатів. Перед сном краще уникати соусів, рагу, супів, соків та піци на томатній основі. Хоча помідори містять мелатонін, природний гормон сну, краще уникати їх принаймні за три години до сну, якщо у вас є проблеми з кислотним рефлюксом або нетравленням шлунку.

Броколі

Броколі цінується за велику кількість клітковини, тому варто додати її до свого раціону, якщо ви хочете підтримувати свою травну систему в робочому стані. Однак, якщо ви їсте її занадто пізно, ви можете не відчути користі від усієї цієї клітковини. Замість здорового травлення вас може очікувати метеоризм та дискомфорт, коли ви лежите. Те саме стосується і цвітної капусти.

Морозиво

Хоча кулька морозива перед сном може бути спокусливою, можливо, вам варто переосмислити свій вибір, якщо це ваш улюблений вечірній десерт. Морозиво має високий вміст жиру та цукру — дві речі, які можуть негативно впливати на сон. Щоб скуштувати такий самий солодкий та ситний десерт, спробуйте знежирений йогурт.

Огірок

Свіжий огірок, як відомо, зволожує організм, але він може змусити вас прокидатися вночі, щоб справити потребу.

Ферментоване та копчене м’ясо

Подібно до витриманих соусів, ферментоване або копчене м’ясо (таке як бекон, сосиски, пепероні та салямі) може перешкодити вашим шансам заснути вночі. Це м’ясо також містить амінокислоту тирамін, яка, як вважається, викликає безсоння, тому краще не насолоджуватися тарілкою м’ясних закусок, хот-догом або бутербродом з беконом перед сном.

Червоне м’ясо

Вживання червоного м’яса занадто пізно вночі пов’язане з порушенням сну. Це джерело їжі, яке багате на білок, однак важко перетравлюється, і якщо ви ляжете занадто рано після щільної трапези зі стейком або бараниною, ваша травна система працюватиме інтенсивніше, коли вона повинна сповільнюватися. Це може призвести до розладу шлунку.

Білий хліб

Рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб і макарони, мають високий глікемічний індекс (ГІ) і можуть досить швидко підвищити рівень цукру в крові. Хоча це може приборкати почуття голоду, приплив енергії, ймовірно, вплине на ваш сон більш негативно, ніж ви можете собі уявити.

Гостра їжа

Якщо ви страждаєте від дискомфортних шлункових проблем або нетравлення шлунку, або у вас особлива чутливість до перцю чилі, вам краще уникати гострої їжі перед сном. Існує кілька причин, чому ці смачні продукти можуть спричиняти проблеми вночі, включаючи печію та кислотний рефлюкс. Крім того, дослідження пов’язують капсаїцин — активний інгредієнт чилі та кайенського перцю — з втратою сну через їх властивості змінювати температуру тіла.

Фастфуд

Можливо, вам варто переглянути своє нічне замовлення їжі, якщо ви сподіваєтеся добре поспати. Фастфуд відомий тим, що він сильно переробляється, а дослідження дітей та підлітків пов’язують його з поганим сном.

Шоколад

Завжди є спокуса відкусити декілька шматочків шоколадного батончика ввечері, але ця звичка може принести вам більше шкоди, ніж користі. Батончики молочного або білого шоколаду зазвичай містять значну кількість цукру, тоді як темний шоколад зазвичай містить вищий відсоток кофеїну — жоден з цих продуктів не ідеально підходить для вживання перед сном.

