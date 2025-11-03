Відмовтеся від цих продуктів, якщо хочете жити довше

Хот-дог / © Pixabay

Реклама

Сучасний ритм життя часто змушує нас нехтувати здоровим харчуванням, обираючи швидкі та зручні варіанти. Проте, деякі популярні продукти, які ми вживаємо щодня, можуть не лише негативно вплинути на наше самопочуття, але й скоротити тривалість життя.

Експерти назвали п’ять продуктів, які радять мінімізувати у своєму раціоні.

Хот-доги

За підрахунками вчених, один з’їдений хот-дог забирає 36 хвилин життя. Хот-дог — це суміш м’яса сумнівної якості, стабілізаторів, підсилювачів смаку та консервантів. За даними ВООЗ, споживання понад 50 г переробленого м’яса щодня значно підвищує ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Реклама

Бекон

Він містить надлишок солі, нітритів, фосфатів та ароматизаторів. Регулярне споживання бекону підвищує ризик раку товстої кишки та шлунка.

Чизбургер

За підрахунками вчених, один подвійний чизбургер забирає близько 9 хвилин життя. Велика кількість жиру, солі та порожніх калорій перетворює його на «порожню енергію». У середньому бургер із фастфуду містить 250–300 ккал, але практично не має вітамінів і клітковини

Газовані напої

Одна банка коли чи енергетика може скоротити життя на 12 хвилин. У середньому в такому напої до 10 чайних ложок цукру, що підвищує ризик ожиріння, діабету 2 типу та карієсу. Також сюди варто додати барвники, кислоти й консерванти, які у підсумку утворять суміш, від якої організм швидко виснажується.

Солодкі та солоні закуски

Чипси, печиво, снеки, готові булочки — усе це приклади високообробленої їжі, наповненої жирами, підсилювачами смаку й цукром.

Реклама

Раніше ми писали про те, яка олія є найшкідливішою для приготування їжі. Більше про це читайте у новині.