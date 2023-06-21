Відмовтеся від цього перед сном: експерти назвали продукти, через які сняться жахи

Декілька досліджень показали, що вживання певних продуктів перед сном може серйозно порушити його і змусити вас відчувати неприємні, яскраві сни жахів.

Про це пише mirror.co.uk.

Очолюють список продуктів, які спричиняють сни жахів, сир та інші молочні продукти.

Дослідження припускають, що це через те, як ми їх перетравлюємо.

Сирна тарілка / Фото: Pexels

Але виявляється, що сир – не єдине, що може зіпсувати нам сон – є ще одна смачна закуска, якої варто уникати, якщо ви не бажаєте бачити страшні сни. І це погана новина, якщо ви насолоджуєтеся солодкими ласощами перед сном.

Перед відпочинком варто уникати солодких продуктів, як-от шоколадні батончики, солодка вата або печиво. Оскільки вони сприяють нагріванню тіла, вони схильні змушувати нас почуватися некомфортно та порушувати режим сну.

В дослідженні, опублікованому в Frontiers in Psychology, розглядався зв'язок між дієтою та снами. Із 396 студентів, які взяли в ньому участь, 31% повідомили про дивні та тривожні сни після того, як з'їли печиво й тістечка перед сном.

Крім високого вмісту цукру, шоколад містить кофеїн, який також може заважати заснути.

Шоколад / Фото: Pexels

На третьому місці опинилися гострі або крохмалисті продукти, які можуть спричинити у людей яскраві сни через їхній поживний склад.

Далі – погані новини для любителів нездорової їжі, оскільки було доведено, що жирна їжа найважче перетравлюється організмом. Як результат, ви можете прокидатися більше разів протягом ночі.

Нарешті м'ясо – ще одна їжа, яка викликає жахи через велику кількість жиру та білка, які воно містить, що ускладнює його розщеплення.

М'ясо / Фото: Pexels

За словами Чарльза Бея, доктора медицини сну в Центрі розладів сну в Клівлендській клініці, коли наш організм старанно працює над перетравлюванням їжі, більше шансів, що сон буде перервано.

Він сказав: "Їжа перед сном може викликати більше сновидінь, тому що пізні нічні перекуси підвищують метаболізм і температуру тіла. Підвищений метаболізм та температура можуть призвести до більшої мозкової активності, спонукаючи до більш активних дій під час сну зі швидким рухом очей або РЕМ".

Нагадаємо, вчені знайшли користь у помірному вживанні алкоголю. Це питання має багато аспектів.

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