Відомі британські мотомандрівники проїхали тисячі кілометрів Україною та зібрали гроші для лікарні у Львові

Подорожуючи Ніл та Кіран описували побачене у своїх соціальних мережах і закликали підписників жертвувати кошти.

Відомі британські мотомандрівники Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали тисячі кілометрів Україною та зібрали гроші для потреб найменших пацієнтів.

Про це повідомили медики Першого медичного об'єднання Львова.

"Побувавши у нашій дитячій лікарні Святого Миколая, мотомандрівники одразу вирішили перерахувати всі зібрані гроші для потреб українських діток", - розповіли лікарі.

Перше медичне об'єднання Львова

Україна стала 56 країною, яку з благодійною метою відвідав Ніл Бейлі. Він - журналіст і мотоцикліст, який у 2005 році в Північній Кароліні встановив один зі світових рекордів швидкості - розігнався до 325 км/год.

Від початку повномасштабного вторгнення Ніл стежив за подіями у нашій країні, а потім вирішив - він має бути тут, поруч із українцями.

Наалі разом із фотографом Getty Images Кіраном Рідлі спланував подорож і вирушив у дорогу. Врешті-решт на мотоциклах вони проїхали від Києва до Одеського порту. Побували у Бучі, Ірпіні, Гостомелі та Вінниці. Завершили подорож у Львові.

Перше медичне об'єднання Львова

Усі зібрані кошти мотомандрівники вирішили подарувати нашій лікарні Святого Миколая, яка стала домом для дітей із різних регіонів України.

"Ніл та Кіран також зустрілися із нашими маленькими пацієнтами. Зокрема, із 11-річним Льовою родом із Сіверодонецька, про якого ми вже раніше розповідали. Війна забрала у нього дім, а потім у дитини почали відмовляти ноги. Як виявилося, через пухлину. Зустріч неабияк надихнула Льову, адже тепер він мріє навчитися водити мотоцикл", - зазначили лікарі.

"Будь ласка, пам’ятайте, що ці діти ніде не в безпеці від російських бомб", - написав у Facebook Ніл Бейлі для своїх читачів, які допомагали йому у зборі коштів.

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