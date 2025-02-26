Відомий нейрохірург пояснив, як війна впливає на мозок українців

Британський нейрохірург Генрі Марш розповів про довгострокові наслідки війни для психічного здоров’я українців. За його словами, у багатьох людей уже спостерігається посттравматичний стресовий розлад, а ситуація лише погіршується.

Про це йдеться в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Марш відвідав реабілітаційний центр Super Humans у Львові й відзначив високий рівень допомоги для поранених військових. Водночас, за його словами, окрім бійців, війна зруйнувала життя багатьох цивільних, і наслідки цього будуть відчутні ще довго.

Особливе занепокоєння вченого викликає стан дітей, які постійно перебувають у стресі та тривозі. “Зараз багато навчання відбувається онлайн, і у дітей немає нормального соціального життя, що матиме довготривалі психологічні наслідки. Важко передбачити, як це вплине на них у майбутньому”, – зазначає Марш.

Щоб підтримувати мозок у здоровому стані, нейрохірург рекомендує вести активне соціальне життя, займатися фізичною активністю та уникати шкідливих звичок.

"Не куріть – це руйнує судини та призводить до серйозних наслідків. Хоча на фронті багато людей курять. І не пийте забагато алкоголю. Як і всі, я люблю випити, але важливо знати міру", – додав він.

Також Генрі Марш поділився своїми враженнями про українських медиків.

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