Чорнослив / © pixabay.com

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З віком у людей відбувається поступова втрата м’язової тканини та зниження щільності кісток. Це може вплинути на фізичну працездатність та зробити людину більш схильною до переломів. Особливо це стосується людей старше 45 років.

Доктор Мері Джейн Де Соуза з Університету штату Пенсильванія виявила користь чорносливу для уникнення цієї проблеми, повідомляє сайт earth.com.

Робота дослідниці зосереджена на тому, як чорнослив сприяє зростанню м’язової маси та структури кісток.

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Чорнослив містить значну кількість поживних речовин, включаючи вітаміни та поліфеноли. Поліфеноли — це хімічні сполуки, пов’язані з антиоксидантними властивостями, які можуть підтримувати здоров’я клітин.

Експерти зазначають, що чорнослив містить також компоненти, важливі для підтримки м’язів. Деякі джерела також показали, що він може підвищувати рівень інсуліногенного фактора росту-1, який відіграє певну роль у нормальному розвитку кісток і рості м’язів.

Під час дослідження люди з’їдали щонайменше чотири-шість чорносливів на день та спостерігали помітну стабільність показників щільності кісток. Це стосується також жінок після 45 років, у яких менопауза означає зміну рівня гормонів і більшу ймовірність втрати мінеральної щільності кісток.

Подальші дані показали, що чорнослив пов’язаний з кращим середовищем кишечника. Деякі учасники, як виявилося, відчували менше змін, пов’язаних із запаленням, коли додавали чорнослив до свого раціону. Вчені припускають, що здорові кишкові мікроби та зниження маркерів запалення можуть мати важливий зв’язок із міцністю кісток.

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Експерти рекомендують щодня споживати близько 50 грамів чорносливу, що дорівнює п’яти або шести шматочкам. Такого помірного розміру порції здається достатнім для отримання користі без зайвих калорій чи цукру. Люди можуть легко додавати чорнослив до салатів, каш або просто насолоджуватися ним окремо.

Нагадаємо, раніше науковці назвали продукти, які багаті на корисні вуглеводи. Вони можуть забезпечити організм поживними речовинами, такими як калій, клітковина, вітаміни та мінерали, що підтримують здоровий кров’яний тиск і загальне здоров’я серця.