Відомий цитрусовий фрукт допоможе "вбити" жир

Мандарин багатий на вміст вітамінів В і С / © Pixabay

Екстракт із недозрілих мандаринів Citrus unshiu здатен блокувати утворення жирових клітин та прискорювати розщеплення жиру.

Результати нового дослідження опубліковані у журналі PLOS ONE.

Під час лабораторних експериментів на клітинах жирової тканини екстракт помітно знижував кількість жирових крапель та активність генів, що відповідають за перетворення звичайних клітин на жирові.

Найсильніший ефект показала гексанова фракція екстракту: вона зменшувала вироблення білків, пов’язаних із накопиченням ліпідів, та активувала ферменти, що запускають спалювання жиру.

Учені з’ясували, що ефект досягається завдяки флавоноїдам тенгеретину та нобілетину, а також фітолу — речовинам, які містяться у недостиглих цитрусах. Ці сполуки активують фермент AMPK, який регулює енергетичний обмін, та блокують сигнали, що сприяють зростанню жирових клітин. Крім того, екстракт посилював природний процес ліполізу — розщеплення жирів із виділенням гліцерину.

Автори зазначають, що поки йдеться про клітинні дослідження, проте результати вказують на перспективу створення на основі недозрілих мандаринів натуральних засобів для профілактики ожиріння.

