Відрізану на роботі руку чоловіка пришили до ноги (фото, подробиці)

Коли він отямився, то був шокований.

У Китаї лікарі змогли врятувати чоловіку відрізану руку, пересадивши "ще теплу" частину тіла на ногу після неприємного інциденту на заводі.

Це сталося 2013 року, пише Daily Star.

Шей Вей працював на верстаті в сімейній майстерні, коли випадково відрізав собі руку. Машина відтяла зап'ястя. Попри те, що працівник не був упевнений, чи медики врятують її, він запечатав руку в пластиковий пакет, а потім помістив її до холодильника. Рука залишалася без кровопостачання близько семи годин, поки він обшукував місцеві лікарні, щоб дізнатися, чи зможуть лікарі провести складну операцію із повторного прикріплення руки.

У більшості медзакладів Вею сказали, що у них "немає навичок, щоб допомогти" йому, але врешті-решт він знайшов одну лікарню за дві години їзди, яка впоралася з цим непростим завданням.

Чоловіку пришили відрізану руку до ноги / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Доктор Тан Цзюй, фахівець зі складних випадків загоєння тканин і ран, перед операцією сказав Вею, що він сподівається, що пацієнт знову зможе користуватися рукою.

Лікар Тан вирішив, що найкращий спосіб врятувати руку - це прикріпити її до ікри Вея, де було достатньо крові. Руці доведеться залишатися там доти, доки рука повністю не загоїться. Лікар розповів, що він пересадив руку на живіт пацієнта під час аналогічної операції 2004 року, яка також минула успішно.

Чоловіку пришили відрізану руку до ноги / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Коли Вей прокинувся після операції, він був шокований, побачивши свою руку на ікрі, додавши, що це було "неймовірно" і "дивно", тому що рука була теплою, попри те, що вона повністю оніміла. Він пожартував, що його нога здається "важчою, ніж зазвичай".

Чоловіку пришили відрізану руку до ноги / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Йому знадобилося всього близько місяця, щоб його рука загоїлася настільки, що лікарі змогли провести операцію з приживлення руки, і все минуло вдало. Незабаром після цього він зміг вивернути зап'ястя, але не мав повної рухливості пальців, і лікарі запевнили його, що відновлення триватиме шість місяців.

Чоловіку пришили відрізану руку до ноги / Фото: Hap/Quirky China News/REX/Shutterstock

Завод сплатив Вею приблизно 300 000 китайських юанів (42 тисячі доларів).

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