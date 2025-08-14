Відсутність риби в раціоні: які наслідки для організму

Рибу здавна вважали «їжею для мозку» / © Pixabay

Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини і райдужна форель, є одними з кращих джерел омега-3, протизапальних жирів, які мають суттєву користь для здоров’я.

Дієтологи рекомендують їсти рибу двічі на тиждень. Відмова від морепродуктів не означає, що ваше здоров’я приречене, але дефіцит мати наслідки.

Наслідки дефіциту:

підвищений ризик серцево-судинних захворювань

погіршення пам’яті, концентрації, настрій (омега-3 впливають на роботу мозку)

сухість шкіри, запалення, проблеми із зором

Які вітаміни не отримаєте, якщо не будете їсти рибу

Вітамін D

Отримання достатньої кількості вітаміну D має велике значення. Належна імунна функція, здоров’я кісток та регулювання рівня цукру в крові залежать від цього жиророзчинного вітаміну.

До харчових джерел з найвищим вмістом природного вітаміну D належать жир з печінки тріски, форель.

Білок

Риба є чудовим джерелом білка, одного з трьох макронутрієнтів, що сприяють м’язовій масі, здоров’ю шкіри та загоєнню ран, а також імунній функції.

Кальцій

Багато видів рибних консервів також є чудовим джерелом кальцію, оскільки їх консервують разом з кістками.

Кальцій важливий для здоров’я кісток, зубів, нервів і м’язів. Тому у разі його недостатку існує ризик розвитком остеопорозу та м’язових судом.

Водночас через можливий вміст ртуті та інших забруднювачів вагітним і жінкам, які годують груддю, пропонують обмежити споживання деяких видів риби.

