Відсутність риби в раціоні: які наслідки для організму
Відсутність риби в раціоні може призвести до дефіциту ключових поживних речовин, особливо омега-3 жирних кислот та вітаміну D, а також білка, кальцію, йоду та холіну.
Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини і райдужна форель, є одними з кращих джерел омега-3, протизапальних жирів, які мають суттєву користь для здоров’я.
Дієтологи рекомендують їсти рибу двічі на тиждень. Відмова від морепродуктів не означає, що ваше здоров’я приречене, але дефіцит мати наслідки.
Наслідки дефіциту:
підвищений ризик серцево-судинних захворювань
погіршення пам’яті, концентрації, настрій (омега-3 впливають на роботу мозку)
сухість шкіри, запалення, проблеми із зором
Які вітаміни не отримаєте, якщо не будете їсти рибу
Вітамін D
Отримання достатньої кількості вітаміну D має велике значення. Належна імунна функція, здоров’я кісток та регулювання рівня цукру в крові залежать від цього жиророзчинного вітаміну.
До харчових джерел з найвищим вмістом природного вітаміну D належать жир з печінки тріски, форель.
Білок
Риба є чудовим джерелом білка, одного з трьох макронутрієнтів, що сприяють м’язовій масі, здоров’ю шкіри та загоєнню ран, а також імунній функції.
Кальцій
Багато видів рибних консервів також є чудовим джерелом кальцію, оскільки їх консервують разом з кістками.
Кальцій важливий для здоров’я кісток, зубів, нервів і м’язів. Тому у разі його недостатку існує ризик розвитком остеопорозу та м’язових судом.
Водночас через можливий вміст ртуті та інших забруднювачів вагітним і жінкам, які годують груддю, пропонують обмежити споживання деяких видів риби.
